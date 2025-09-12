Erlent

Hinn 22 ára Tyler Robinson grunaður um morðið á Kirk

Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar
Bandaríska alríkislögreglan FBI birti þessar myndir í gær og óskaði eftir aðstoð almennings við að afla upplýsinga um manninn á myndunum. FBI

Hinn 22 ára gamli Tyler Robinson hefur verið handtekinn, grunaður um að hafa skotið Charlie Kirk til bana. Spencer Cox, ríkisstjóri Utah, greindi frá þessu á blaðamannafundi nú fyrir stundu.

„Við náðum honum,“ sagði Cox við upphaf blaðamannafundarins sem hófst rúmri klukkustund seinna en hann hafði verið boðaður.

Í gærkvöldi hafi fjölskyldumeðlimur Tyler Robinson haft samband við fjölskylduvin sem hafi síðan haft samband við lögregluna og upplýst um aðkomu hans að málinu. Robinson hafi játað gjörðir sína fyrir fjölskyldumeðlim, sem áður hefur komið fram í fréttum að hafi verið faðir hans. Gögn málsins, svo sem myndbönd af vettvangi, bíll Robinson og fötin sem hann klæddist styðji við þann grun að Robinson hafi verið sá sem varð Kirk að bana.

Hann hafi að undanförnu þróað með sér öfgafyllri pólitískar skoðanir og hafi meðal annars lýst andúð sinni á Charlie Kirk við matarborðið, fyrr um sama kvöld og hann hafi síðan orðið honum að bana.

Charlie Kirk, sem var 31 árs gamall og tveggja barna faðir, var skotinn til bana á viðburði þar sem hann rökræddi við háskólanema í Utah í fyrradag. Morðingi hans hafði síðan gengið laus þar til hann var handtekinn snemma í morgun, um klukkan ellefu í gærkvöldi að staðartíma í Utha.

Donald Trump Bandaríkjaforseti greindi fyrst frá því að hinn grunaði væri í haldi í viðtali við Fox News sjónvarpsstöðina fyrr í dag. Þá virtist forsetinn ekki hafa mjög nákvæmar upplýsingar um hinn grunaða, en fram kom í máli forsetans í viðtalinu að faðir hans hafi hjálpað til við að koma honum í hendur lögregluyfirvalda. Sjálfur voni Trump að morðingi Kirks, sem var náinn bandamaður forsetans, verði dæmdur til dauðarefsingar fyrir verknaðinn.

Fréttin verður uppfærð.

