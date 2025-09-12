Hinn 22 ára Tyler Robinson grunaður um morðið á Kirk Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 12. september 2025 14:14 Bandaríska alríkislögreglan FBI birti þessar myndir í gær og óskaði eftir aðstoð almennings við að afla upplýsinga um manninn á myndunum. FBI Hinn 22 ára gamli Tyler Robinson hefur verið handtekinn, grunaður um að hafa skotið Charlie Kirk til bana. Spencer Cox, ríkisstjóri Utah, greindi frá þessu á blaðamannafundi nú fyrir stundu. „Við náðum honum,“ sagði Cox við upphaf blaðamannafundarins sem hófst rúmri klukkustund seinna en hann hafði verið boðaður. Í gærkvöldi hafi fjölskyldumeðlimur Tyler Robinson haft samband við fjölskylduvin sem hafi síðan haft samband við lögregluna og upplýst um aðkomu hans að málinu. Robinson hafi játað gjörðir sína fyrir fjölskyldumeðlim, sem áður hefur komið fram í fréttum að hafi verið faðir hans. Gögn málsins, svo sem myndbönd af vettvangi, bíll Robinson og fötin sem hann klæddist styðji við þann grun að Robinson hafi verið sá sem varð Kirk að bana. Hann hafi að undanförnu þróað með sér öfgafyllri pólitískar skoðanir og hafi meðal annars lýst andúð sinni á Charlie Kirk við matarborðið, fyrr um sama kvöld og hann hafi síðan orðið honum að bana. Charlie Kirk, sem var 31 árs gamall og tveggja barna faðir, var skotinn til bana á viðburði þar sem hann rökræddi við háskólanema í Utah í fyrradag. Morðingi hans hafði síðan gengið laus þar til hann var handtekinn snemma í morgun, um klukkan ellefu í gærkvöldi að staðartíma í Utha. Donald Trump Bandaríkjaforseti greindi fyrst frá því að hinn grunaði væri í haldi í viðtali við Fox News sjónvarpsstöðina fyrr í dag. Þá virtist forsetinn ekki hafa mjög nákvæmar upplýsingar um hinn grunaða, en fram kom í máli forsetans í viðtalinu að faðir hans hafi hjálpað til við að koma honum í hendur lögregluyfirvalda. Sjálfur voni Trump að morðingi Kirks, sem var náinn bandamaður forsetans, verði dæmdur til dauðarefsingar fyrir verknaðinn. Fréttin verður uppfærð. Morðið á Charlie Kirk Bandaríkin Donald Trump Skotvopn Mest lesið Alríkislögreglan birtir myndskeið af morðingjanum Erlent Staðfesta dóm yfir tvíburabræðrunum en refsing Samúels Jóa milduð Innlent Trump segist nokkuð viss um að grunaður morðingi hafi verið handsamaður Erlent Íslendingar í meistaradeild þrátt fyrir herleysið Innlent Vaktin: Vopnið fundið og FBI dreifir myndum Erlent Alvarlegt atvik kom upp í Heiðarskóla Innlent Hæstiréttur tekur fyrir mál móður sem dæmd var í 18 ára fangelsi Innlent Ísland gæti þurft að kaupa losunarheimildir fyrir milljarða til að standa við skuldbindingar Innlent Bandaríkjastjórn fargar getnaðarvörnum fyrir 9,7 milljónir dala Erlent Ríflega þúsund börn bíða eftir að komast að en ekki 400 Innlent Fleiri fréttir Hinn 22 ára Tylor Robinson grunaður um morðið á Kirk Trump segist nokkuð viss um að grunaður morðingi hafi verið handsamaður Bandaríkjastjórn fargar getnaðarvörnum fyrir 9,7 milljónir dala Stjórnvöld höfða mál á hendur Uber vegna mismununar gegn fötluðum Alríkislögreglan birtir myndskeið af morðingjanum Dæmdur í tuttugu og sjö ára fangelsi fyrir valdaránstilraun Rándýrar herþotur og flugskeyti gegn ódýrum drónum Breskur sendiherra rekinn vegna tengsla við Epstein Hver var Charlie Kirk? Vaktin: Vopnið fundið og FBI dreifir myndum Neyðarfundur verði boðaður í Öryggisráði SÞ Vill draga Netanyahu fyrir dóm vegna árásarinnar í Doha Trump segir öfga-vinstrið bera ábyrgð á morðinu Bandamaður Trumps skotinn til bana á fjölmennum viðburði Íslendingur fastur í Nepal: „Við erum búin að halda okkur inni allan tímann“ Faðirinn ákærður fyrir að beita Oscar ofbeldi Boða hertar aðgerðir gegn afbrotaunglingum Pólland ekki verið nær stríði frá því í seinni heimsstyrjöldinni Herinn skakkar leikinn í Katmandú Europol og Bandaríkin lýsa eftir úkraínskum tölvuþrjót Hyggjast bólusetja kóalabirni gegn klamydíu Rússneskir drónar skotnir niður í lofthelgi Póllands Óttast gremju uppgjafahermanna í Rússlandi Efast um að Bandaríkin leyfi sjálfstætt Grænland Taka tolla Trumps í flýtimeðferð Standa fast á því að undirskriftin sé ekki Trumps Skipar strax nýjan forsætisráðherra Segja leiðtoga Hamas hafa lifað árásina af Kveikt í þinghúsinu og forsætisráðherrann hrökklast frá Leið yfir nýja ráðherrann á fyrsta fundi Sjá meira