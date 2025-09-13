Á þriðja tug slasaðir eftir gassprengingu í Madríd

Að minnsta kosti 25 manns slösuðust í gassprengingu í Madríd, höfuðborg Spánar, í dag.
Þetta kemur fram í frétt dagblaðsins El País. Þrír eru sagðir alvarlega slasaðir og verið er að meta hvort tveir til viðbótar séu með alvarlega áverka.
Sprengingin, sem varð um klukkan 15, hafði áhrif á bar og íbúðablokk í Puente de Vallecas í borginni. Byggingin hefur verið rýmd.
Slökkviliðsmenn eru nú við hreinsunarstörf á svæðinu. Byggingin er sögð óstöðug og því er hættulegt að vinna á svæðinu, að sögn El País.
El País hefur eftir íbúum að húsnæðið þar sem sprengingin varð sé í raun íbúð á jarðhæð.