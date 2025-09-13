Flugmaðurinn Greg Fletcher, sem nauðlenti Douglas Dakota-flugvél á Sólheimasandi árið 1973 og bjargaði þannig lífi allra um borð, heimsótti í gær gamlar heimaslóðir á Ásbrú í Reykjanesbæ. Með honum í för var Halla Tómasdóttir forseti Íslands.
Fletcher var búsettur á varnarsvæði bandaríska hersins, nú Ásbrú, árið sem hann dvaldi á Íslandi. Fletcher hefur undanfarna daga verið í heimsókn um landið í þeim tilgangi að vitja flugvélarinnar sem hann nauðlenti á Sólheimasandi á ný. Frá heimsókninni greinir Kadeco, þróunarfélag Keflavíkurflugvallar, í fréttatilkynningu.
Flugvélin hefur um árabil verið fjölfarinn ferðamannastaður. Morgunblaðið fjallaði um heimsókn Fletchers að flakinu.
Meðan Fletcher varði hann bróðurparti Íslandsdvalarinnar á áttunda áratugnum á herstöðinni. Í heimsókn sinni að Ásbrú í gær var hann kynntur fyrir þróunaráætlun og uppbyggingaráformum á Ásbrú. Þá sagði hann viðstöddum frá nauðlendingunni á Sólheimasandi og fleiri sögur af veru sinni á Íslandi.
„Það var bæði dýrmætt og lærdómsríkt að fá að ræða við hann og mikill meðbyr í okkar vinnu að heyra hversu mikla trú hann hefur á framtíðaruppbyggingu svæðisins og þeim tækifærum sem leynast hér í nálægð við flugvöllinn. Á sama tíma minnir heimsókn hans okkur á það hversu mikill menningararfur Ásbrúar er og mikilvægi þess að halda þeim arfi á lofti,“ er haft Pálma Frey Randverssyni, framkvæmdastjóra Kadeco.
Eigandinn segist farinn að svipast um eftir nýju flaki þar sem það gamla sé að grotna niður.
Gömul Douglas Dakota-flugvél, sem landeigendur Sólheimasands keyptu í vetur af Þristavinafélaginu, verður í kvöld flutt eftir þjóðvegum austur í sveitir frá Keflavíkurflugvelli. Fyrirhugað er að skrokknum verði komið fyrir á sandinum nálægt gamla flugvélarflakinu sem verið hefur einn helsti ferðamannastaður Suðurlands.