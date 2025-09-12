Hefja frumkvæðisathugun á dauðsföllum tengdum bóluefnum Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 12. september 2025 20:45 Robert F. Kennedy yngri er heilbrigðisráðherra Bandaríkjanna. AP Matvæla- og lyfjaeftirlit Bandaríkjanna hefur tekið tilfelli ungs fólks sem lést skömmu eftir að hafa verið bólusett við kórónuveirunni til rannsóknar. Áhrif bóluefnanna á þungaðar konur er einnig til rannsóknar en ákvörðunin er umdeild og lýst af mörgum sem pólitískum gjörningi til að friðþægja Robert F. Kennedy yngri heilbrigðisráðherra. Heilbrigðisráðherrann, sem er jafnframt sonur Roberts F. Kennedy eldri, hefur óhefðbundnar og óvísindalegar skoðanir á öryggi notkunar bóluefna og hefur ítrekað dreift rangfærslum um mögulegar hættur bólusetningar. Áður en hann tók við embætti ráðherra ferðaðist hann um heiminn og flutti vel sótta fyrirlestra þar sem hann básúnaði óvísindalegum hugmyndum sínum, meðal annars í Samóa þar sem mislingarfaraldur dró fjölda barna til dauða skömmu síðar. Tilkynningarnar á rófi trúverðugleika New York Times greinir frá því að í næstu viku muni einn Tracy Beth Hoeg, læknir hjá eftirlitinu, flytja erindi þar sem hann mun fjalla um þau rúmlega 20 dauðsföll meðal barna sem tengd hafa verið við bólusetningu. Í umfjöllun miðilsins er haft eftir Marty Makary, forstöðumanni matvæla- og lyfjaeftirlitsins, að „það liggi í raun ekki fyrir nein óyggjandi gögn um það til dæmis hvort óléttar konur hafi látist af völdum kórónuveirunnar. Times bendir þó á að mörghundruð óléttar konur hafi látist af völdum veirunnar á meðan faraldurinn reið yfir. Frá upphafi faraldursins og út árið 2023 barst eftirlitinu um 80 tilkynningar um dauðsföll barna sem tengdust mögulega bólusetningu. Tilkynningarnar eru á rófi frá trúlegum til ótrúlegra. Tilkynningar bárust um andlát barna af völdum hjartavöðvabólgu sem getur verið fylgifiskur kórónuveirusýkingar en aukin hætta á henni er einnig þekkt fylgiverkun bólusetningar við veirunni. Hins vegar bárust líka tilkynningar um dauðsföll sem höfðu bersýnilega ekkert með bólusetningu að gera, í einu tilviki var um að ræða sjálfsvíg með skotvopni. Tilfellin þaulrannsökuð Peter Marks fór áður fyrir bóluefnadeild matvæla- og lyfjaeftirlitsins. Hann segir eftirlitið hafa farið gaumgæfilega yfir hverja einustu tilkynningu. Sjálfur var Marks rekinn úr embætti skömmu eftir að Kennedy settist í ráðherrastól. „Eftir því sem við fáum séð tengdust þessi bóluefni ekki dauðsföllum barna. Er hugsanlegt að dauðsfall hafi átt sér stað sem tengdist bóluefnunum? Já, ég held að það sé mögulegt. En miðað við þær milljónir skammta sem hafa verið gefnar af þessum mRNA-bóluefnum, höfðu þau, að undanskildum þekktu aukaverkununum hjartavöðvabólgu og gollurshúsbólgu, mjög gott öryggismat,“ hefur New York Times eftir honum. 