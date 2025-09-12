Ásdís Rán og Herbert Guðmunds glæsileg á frumsýningu Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 12. september 2025 13:42 Það var líf og fjör á frumsýningu Reykjavík Fusion í Háskólabíói í gærkvöldi. Mætingin var þrusugóð í Háskólabíói í gærkvöldi þegar tveir fyrstu þættirnir af spennu þáttaröðinni Reykjavík Fusion voru frumsýndir. Stemningin í salnum var frábær og óhætt að segja að þættirnir lofi góðu. Þættirnir eru framleiddir í sameiningu af fransk-þýsku sjónvarpsstöðinni ARTE og íslenska kvikmyndaframleiðslufyrirtækinu ACT4. Tökur á seríunni hófust í fyrra en þættirnir verða sýndir hjá Símanum. Í þáttaröðinni, sem er alíslensk, er sagt frá matreiðslumeistara sem Ólafur Darri Ólafsson leikur. Hann reynir að koma lífi sínu og tilveru á réttan kjöl og vinna traust fjölskyldu sinnar eftir fangelsisvist. Glæpamannsstimpillinn loðir hinsvegar við hann og dyr samfélagsins standa hvarvetna lokaðar. Meðal gesta voru World Class-hjónin, Björn Leifsson og Hjördís Jónsdóttir, Herbert Guðmundsson, Ásdís Rán Gunnarsdóttir, Dóri DNA, Binni Glee og Ásgeir Kolbeinsson, svo fáir einir séu nefndir. Hér að neðan má sjá vel valdar myndir frá forsýningunni í gær. Alexandra Fanney Jóhannsdóttir, Milla Ósk Magnúsdóttir og Klara Ingvarsdóttir. Sigurður Víðarsson og Inga Lind Karlsdóttir. Fólkið á bakvið þættina. Herbert Guðmundson og Ólafur Darri ásamt dætrum sínum. Bryndís Hera, Ásgeir Kolbeins og Samúel Bjarki leikstjóri. Gunnar Páll Ólafsson, Óttar Guðnason og Samúel Bjarki Pétursson. Eygló, Ásdís Rán og Inga Lind. Hera, Iðunn og Mollý. Hannes og Dóri DNA. Binni Glee mætti með vinkonu sinni. Hera og Ólafur Darri. Bjössi og Dísa. Bíó og sjónvarp Mest lesið „Við erum eiginlega gangandi kraftaverk“ Lífið Barnaefni fyrir fullorðna Gagnrýni Sló sér upp með báðum á mótinu og endaði með sigurvegaranum Lífið 2222 dagar sem betri útgáfa af sjálfum sér Lífið Hollendingar bætast í sniðgönguhópinn Lífið Stofnandi Omnom selur hönnunarhús í Akrahverfinu Lífið Síðasta vígið fallið: „Við erum búnir að ræða þetta í 22 ár“ Lífið Þróaði vörur sem breyttu hans eigin lífi Lífið samstarf „Algjörlega út úr kortinu fyrir íslenskan listamann“ Tónlist Ástin sigrar í nýrri herferð gegn ofbeldi Tíska og hönnun Fleiri fréttir Stofnandi Omnom selur hönnunarhús í Akrahverfinu Sló sér upp með báðum á mótinu og endaði með sigurvegaranum Hollendingar bætast í sniðgönguhópinn Læknirinn með risa heimasmíðaðan pizzakofa í garðinum 2222 dagar sem betri útgáfa af sjálfum sér „Við erum eiginlega gangandi kraftaverk“ Síðasta vígið fallið: „Við erum búnir að ræða þetta í 22 ár“ Óttar selur glæsiíbúð í Garðabæ Guðlaugur Þór í klandri með klukkuna Brynja og Lil Curly ástfangin í draumkenndu fríi Ragnhildur Steinunn snýr aftur á hvíta tjaldið Birti bónorðið í Bændablaðinu Svona verður Moulin Rouge í Borgarleikhúsinu Tugmilljóna trúlofunarhringur ofurfyrirsætu vekur athygli Uppfyllti loksins loforð um ísbjörn í Reykjavík Áslaug Arna situr tíma hjá Hillary Clinton „Eiginlega vandræðalega mikil áhrif“ Er í lagi að fróa sér yfir nektarmyndum af fyrrverandi? „Pabbi minn gaf okkur saman“ Litrík og ljúffeng búddaskál Unnsteinn Manuel og Ágústa selja hvíta miðbæjarperlu Ekki allt sem sýnist í Coldplay-skandalnum Umdeild mormónadrottning nýja piparjónkan Leifur Andri og Hugrún selja íbúðina í Garðabæ Á leið á heimsmeistaramót í drifti: „Íslendingarnir eru til, við getum þetta líka“ Endurheimti lífsgleðina við gerð ostabakkanna Ástrós Trausta, John Legend og Bæjarins Beztu í Kjós Afar ólíklegt að Ísland taki þátt í Eurovision verði Ísrael með Sunneva syrgir Bellu: „Ég mun alltaf sakna þín“ „Pabbi Rúríks“ lét sig ekki vanta Sjá meira