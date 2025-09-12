Lífið

Ás­dís Rán og Her­bert Guðmunds glæsi­leg á frum­sýningu

Svava Marín Óskarsdóttir skrifar
Það var líf og fjör á frumsýningu Reykjavík Fusion í Háskólabíói í gærkvöldi.
Mætingin var þrusugóð í Háskólabíói í gærkvöldi þegar tveir fyrstu þættirnir af spennu þáttaröðinni Reykjavík Fusion voru frumsýndir. Stemningin í salnum var frábær og óhætt að segja að þættirnir lofi góðu.

Þættirnir eru framleiddir í sameiningu af fransk-þýsku sjónvarpsstöðinni ARTE og íslenska kvikmyndaframleiðslufyrirtækinu ACT4. Tökur á seríunni hófust í fyrra en þættirnir verða sýndir hjá Símanum. 

Í þáttaröðinni, sem er alíslensk, er sagt frá matreiðslumeistara sem Ólafur Darri Ólafsson leikur. Hann reynir að koma lífi sínu og tilveru á réttan kjöl og vinna traust fjölskyldu sinnar eftir fangelsisvist. Glæpamannsstimpillinn loðir hinsvegar við hann og dyr samfélagsins standa hvarvetna lokaðar.

Meðal gesta voru World Class-hjónin, Björn Leifsson og Hjördís Jónsdóttir, Herbert Guðmundsson, Ásdís Rán Gunnarsdóttir, Dóri DNA, Binni Glee og Ásgeir Kolbeinsson, svo fáir einir séu nefndir. 

Hér að neðan má sjá vel valdar myndir frá forsýningunni í gær.

Alexandra Fanney Jóhannsdóttir, Milla Ósk Magnúsdóttir og Klara Ingvarsdóttir.
Sigurður Víðarsson og Inga Lind Karlsdóttir.
Fólkið á bakvið þættina.
Herbert Guðmundson og Ólafur Darri ásamt dætrum sínum.
Bryndís Hera, Ásgeir Kolbeins og Samúel Bjarki leikstjóri.
Gunnar Páll Ólafsson, Óttar Guðnason og Samúel Bjarki Pétursson.
Eygló, Ásdís Rán og Inga Lind.
Hera, Iðunn og Mollý.
Hannes og Dóri DNA.
Binni Glee mætti með vinkonu sinni.
Hera og Ólafur Darri.
Bjössi og Dísa.
