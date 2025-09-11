Jair Bolsonaro, fyrrverandi forseti Brasilíu, hefur verið sakfelldur fyrir valdaránstilraun. Meirihluti dómara hæstaréttar Brasilíu komst að þeirri niðurstöðu í kvöld en hinn sjötugi Bolsonaro er sekur um að hafa ætlað að snúa úrslitum forsetakosninganna 2022, sem hann tapaði, með aðstoð fyrrverandi embættismanna og hermanna.
Forsetinn fyrrverandi var meðal annars ákærður fyrir að hafa ætla að eitra fyrir Luiz Inácio Lula da Silva, sem sigraði Bolsonaro í forsetakosningum 2022, og að skjóta Alexandre de Moraes, forseta hæstaréttar Brasilíu til bana.
Ráðabruggið misheppnaðist, þar sem Bolsonaro náði ekki að afla sér nægilegs stuðnings innan hersins. Stuðningsmenn hans ruddu sér þó leið inn í ríkisbyggingar í janúar 2023 og frömdu þar skemmdarverk og þjófnað. Um 1.500 menn voru handteknir.
Var það eftir að þúsundir stuðningsmanna hans höfðu reist tjaldbúðir við herstöð og reynt að fá herinn til að koma í veg fyrir embættistöku Lula.
Fimm dómarar hæstaréttar Brasilíu koma að málinu að svo stöddu og þrír þeirra hafa þegar lýst yfir sekt Bolsonaro. Einn segir forsetann fyrrverandi saklausan en sá fimmti hefur, samkvæmt BBC, ekki opinberað niðurstöðu sína.
Ef tveir dómarar segja Bolsonaro saklausan geta lögmenn hans krafist þess að allir ellefu dómarar hæstaréttar þurfi að koma að málinu. Sama hvernig fer er þó búist við því að þeir muni áfrýja úrskurðinum.
Hann stendur frammi fyrir því að verja restinni af ævinni í fangelsi, verði Bolsonaro fundinn sekur. Hann er fyrsti forseti Brasilíu sem er sakfelldur fyrir tilraun til valdaráns.
Donald Trump Bandaríkjaforseti segist ætla að leggja 50 prósenta tolla á vörur framleiddar í Brasilíu, meðal annars vegna „nornaveiða“ á fyrrverandi forseta Brasilíu.
