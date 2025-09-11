Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, rak í dag Peter Mandelson sem sendiherra í Bandaríkjunum vegna tengsla hans við barnaníðinginn Jeffrey Epstein. Mandelson kallaði Epstein sinn „besta vin“ í alræmdu afmæliskorti til hans.
Brottreksturinn kemur í kjölfar þess að samskipti Mandelson og Epstein urðu opinber þegar bandarískir þingmenn birtu gögn um bandaríska níðinginn á dögunum. Þar var sérstök afmælisbók sem vinir Epstein skrifuðu í. Þar lýsti Mandelson Epstein sem besta vini sínum.
Í kjölfarið birti götublaðið The Sun tölvupósta frá Mandelson til Epstein. Í einum þeirra harmaði Mandelson að Epstein hefði verið ranglega dæmdir fyrir að falast eftir vændi af ólögráða stúlku árið 2008.
„Ég hef mikið álit á þér og ég upplifi vonleysi og reiði yfir því sem gerðist,“ skrifaði Mandelson í póstinum.
Talsmaður breska utanríkisráðuneytisins segir að Starmer hafi skipað fyrir um að Mandelson yrði rekinn í ljósi tölvupóstanna nýbirtu. Þeir sýndu að samband Mandelson og Epstein hefði verið nánara en bresk stjórnvöld höfðu vitneskju um þegar hann var skipaður sendiherra. Vísaði hann sérstaklega til póstsins um að Mandelson teldi Epstein ranglega dæmdan, að því er kemur fram í frétt The Guardian.
Mandelson hefur verið áhrifamaður í Verkamannaflokknum um árabil. Hann stýrði kosningabaráttu flokksins árið 1997 þegar Tony Blair batt enda á lengstu samfelldu stjórnarsetu Íhaldsflokksins í sögu Bretlands. Hann varð síðan náin ráðgjafi Blair og spunameistari.
Mál Mandelson er enn eitt vandræðamálið fyrir ríkisstjórn Verkamannaflokksins sem glímir við gríðarlegar óvinsældir. Starmer kom Mandelson síðast til varnar í gær og sagði að bakgrunnur hans hefði verið kannaður ítarlega áður en hann var skipaður sendiherra.
Uppákoman kemur í aðdraganda opinberrar heimsóknar Donalds Trump Bandaríkjaforseta til Bretlands en hann glímir sjálfur við ásakanir vegna vinarþels síns við Epstein. Í afmælisbókinni alræmdu voru skilaboð frá Trump með torræðum vísunum í sameiginlegt leyndarmál þeirra og klúrinni teikningu. Trump og Hvíta húsið hafa þvertekið fyrir að hann hafi skrifað eða teiknað í bókina.