Ofbeldi foreldra gegn börnum jókst um nær helming Hólmfríður Gísladóttir skrifar 11. september 2025 09:56 Tilvikum ofbeldis foreldra í garð barna fjölgaði um 47 prósent. Lögreglunni á Íslandi bárust 612 tilkynningar um heimilisofbeldi á fyrstu sex mánuðum ársins, sem jafngildir 102 tilkynningum á mánuði að meðaltali. Um er að ræða fimm prósent aukningu miðað við meðaltal sama tímabils síðustu þrjú ár. Frá þessu er greint í nýrri skýrslu ríkislögreglustjóra. Ef horft er til sama tímabils á síðasta ári nemur aukningin tíu prósentum. Tilkynningar um ofbeldi af hálfu maka eða fyrrum maka voru álíka margar og í fyrra en tilkynningum um ofbeldi fjölskyldumeðlims gagnvart systkini, foreldri gegn barni og barni gegn foreldri hefur fjölgað um 29 prósent. „Lögreglan skráir útköll um ágreining milli skyldra/tengdra aðila þar sem metið er að ekki sé grunur um brot. Alls voru 636 tilkynningar um ágreining milli skyldra/tengdra aðila, sem jafngildir að meðaltali um 106 slík tilvik á mánuði. Lítil breyting er á fjölda slíkra mála samanborið við meðaltal síðust þriggja ára, eða um 1%,“ segir á vef ríkislögreglustjóra. Hlutfallslega hefur þeim tilvikum fjölgað mest þar sem um er að ræða ofbeldi milli systkina. Þá hefur tilvikum ofbeldis foreldris í garð barna fjölgað um nærri helming, eða 47 prósent. Flestar vörðuðu tilkynningarnar hins vegar ofbeldi af hálfu maka eða fyrrum maka en tilvikin töldu 375. „Fjöldi beiðna um nálgunarbann og/eða brottvísun af heimili hefur verið hlutfallslega lágur miðað við fjölda tilvika heimilisofbeldis tilkynnt til lögreglu. Á fyrsta hálfa árinu voru beiðnir um nálgunarbann og/eða brottvísun í 60 málum eða í 13% fleiri málum samanborið við meðaltal síðustu 3 ára á undan. Í skýrslunni er gefinn upp fjöldi mála þar sem var beiðni eða ákvörðun um nálgunarbann, og gat verið um að ræða fleiri en eina beiðni eða ákvörðun innan sama máls.“ Ofbeldi gegn börnum Heimilisofbeldi Lögreglumál Mest lesið Sakborningur í 28 málum sendur úr landi Innlent Bandamaður Trumps skotinn til bana á fjölmennum viðburði Erlent Trump segir öfga-vinstrið bera ábyrgð á morðinu Erlent Quang Le stefnir Landsbankanum Innlent Kosti þrjár milljónir fyrir alþjóðlega nemendur að læra á Íslandi Innlent Vaktin: Leitin að morðingja Charlie Kirk í fullum gangi Erlent 3,7 stiga skjálfti í Árnesi Innlent Vill draga Netanyahu fyrir dóm vegna árásarinnar í Doha Erlent Ákall um íslenskukennslu: „Oft var þörf en nú er nauðsyn“ Innlent Líkamsárás og skartgripaþjófnaður Innlent Fleiri fréttir Bein útsending: Daði Már mælir fyrir fjárlögum næsta árs Ofbeldi foreldra gegn börnum jókst um nær helming 3,7 stiga skjálfti í Árnesi Ákall um íslenskukennslu: „Oft var þörf en nú er nauðsyn“ Vilja styttu af Gunnari í Gunnarsbrekku Líkamsárás og skartgripaþjófnaður Sakborningur í 28 málum sendur úr landi Kosti þrjár milljónir fyrir alþjóðlega nemendur að læra á Íslandi Quang Le stefnir Landsbankanum Fékk milljón vegna afmælis kattarins Ríkisstjórnin feli sig á bak við mistök þeirrar fyrri Um 100 þúsund lömbum slátrað hjá SS á Selfossi „Ísland á betra skilið“ Biður þingmenn að gæta orða sinna Stefnuræða forsætisráðherra á dagskrá í kvöld Óásættanlegt hversu margir falla fyrir eigin hendi Áhyggjuefni að menn missi stjórn á atburðarásinni Fundu fyrir jarðskjálfta í Hveragerði Kærður fyrir fjársvik fyrir að neita að borga Einbeittur brotavilji og óásættanlegur fjöldi sjálfsvíga Ellefu vilja vera ritstjóri Kveiks Samfélagslega mikilvæg innviðafjárfesting að efla íslenska tungu Alþingi efnir til stefnuræðubingós Stúdentar klóra sér í kollinum yfir hækkun Loga Húsbrot á höfuðborgarsvæðinu: Oft sama fólkið sem brýst ítrekað inn í fleiri fjölbýlishús „Sérstök“ ræða forseta sem hafi hoppað á umræðuvagninn Segir gott að brugðist var við með valdi og NATO þurfi að sýna styrk Stilltu til friðar á óformlegum fundi í gær Talinn ógn við samfélagið og vísað úr landi Hugsanlega verið að reyna á einingu NATO-ríkja Sjá meira