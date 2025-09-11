Innlent

Of­beldi for­eldra gegn börnum jókst um nær helming

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Tilvikum ofbeldis foreldra í garð barna fjölgaði um 47 prósent.
Lögreglunni á Íslandi bárust 612 tilkynningar um heimilisofbeldi á fyrstu sex mánuðum ársins, sem jafngildir 102 tilkynningum á mánuði að meðaltali.

Um er að ræða fimm prósent aukningu miðað við meðaltal sama tímabils síðustu þrjú ár.

Frá þessu er greint í nýrri skýrslu ríkislögreglustjóra.

Ef horft er til sama tímabils á síðasta ári nemur aukningin tíu prósentum. 

Tilkynningar um ofbeldi af hálfu maka eða fyrrum maka voru álíka margar og í fyrra en tilkynningum um ofbeldi fjölskyldumeðlims gagnvart systkini, foreldri gegn barni og barni gegn foreldri hefur fjölgað um 29 prósent.

„Lögreglan skráir útköll um ágreining milli skyldra/tengdra aðila þar sem metið er að ekki sé grunur um brot. Alls voru 636 tilkynningar um ágreining milli skyldra/tengdra aðila, sem jafngildir að meðaltali um 106 slík tilvik á mánuði. Lítil breyting er á fjölda slíkra mála samanborið við meðaltal síðust þriggja ára, eða um 1%,“ segir á vef ríkislögreglustjóra.

Hlutfallslega hefur þeim tilvikum fjölgað mest þar sem um er að ræða ofbeldi milli systkina. Þá hefur tilvikum ofbeldis foreldris í garð barna fjölgað um nærri helming, eða 47 prósent. 

Flestar vörðuðu tilkynningarnar hins vegar ofbeldi af hálfu maka eða fyrrum maka en tilvikin töldu 375.

„Fjöldi beiðna um nálgunarbann og/eða brottvísun af heimili hefur verið hlutfallslega lágur miðað við fjölda tilvika heimilisofbeldis tilkynnt til lögreglu. Á fyrsta hálfa árinu voru beiðnir um nálgunarbann og/eða brottvísun í 60 málum eða í 13% fleiri málum samanborið við meðaltal síðustu 3 ára á undan. Í skýrslunni er gefinn upp fjöldi mála þar sem var beiðni eða ákvörðun um nálgunarbann, og gat verið um að ræða fleiri en eina beiðni eða ákvörðun innan sama máls.“

