Bandamaður Trumps skotinn til bana á fjölmennum viðburði Samúel Karl Ólason skrifar 10. september 2025 19:19 Charlie Kirk, bandamaður Donalds Trump. AP/John Locher Charlie Kirk, hægri sinnaður bandarískur áhrifavaldur og bandamaður Donalds Trump, forseta Bandaríkjanna, var skotinn til bana á viðburði í háskóla í Utah undir kvöld. Kirk var að ræða við nemendur Utah Valley háskólans þegar hann var skotinn í hálsinn en skotárásin var fönguð á myndband af nemendum. Fylgst er með gangi mála í vaktinni hér neðar. Kirk, sem var 31 árs gamall og tveggja barna faðir, hafði verið dyggur stuðningsmaður Trumps og MAGA-hreyfingarinnar og hann hafði einnig ítrekað lofað Vladimír Pútín, forseta Rússlands, í opinberri umræðu vestanhafs. Kirk stofnaði Turning Point USA, sem er einskonar ungliðahreyfing íhaldsmanna í Bandaríkjunum. Sjá einnig: Greiddu unglingum til að dreifa áróðri til stuðnings Trump Eins og áður segir var skotárásin fönguð á myndband en Kirk var að ljúka að svara spurningu frá áhorfenda um skotárásir í Bandaríkjunum, samkvæmt héraðsmiðlinum Salt Lake Tribune, þegar eitt skot ómaði og varð Kirk fyrir skoti. Hann hafði verið spurður hvort hann vissi hve margar fjöldaskotárásir hafi verið framdar í Bandaríkjunum á undanförnum tíu árum og spurði á móti hvort það ætti að telja árásir sem tengjast skipulagðri glæpastarfsemi með. Strax í kjölfarið var hann skotinn. Íhaldssami miðillinn Real America's Voice, þar sem Kirk var með sjónvarpsþátt sagði frá því að hann væri látinn. Vert er að vara lesendur við myndböndunum hér að neðan en það sýnir árásina. BREAKING: Charlie Kirk has been shot. pic.twitter.com/noSLGJuNwi— Clash Report (@clashreport) September 10, 2025 Þegar skotið heyrðist tóku nemendur til fótanna af hræðslu en svo virðist sem fleiri skotum hafi ekki verið hleypt af. New York Times hefur eftir talsmanni skólans að árásarmaðurinn hafi verið í um 180 metra fjarlægð frá Kirk þegar hann skaut. Fregnir hafa borist af því að árásarmaðurinn hafi verið handtekinn en myndbönd hafa sýnt lögregluþjóna handtaka eldri mann á skólalóðinni. NYT hafði svo seinna eftir talsmanni skólans að lögreglan telji nú að sá maður sé ekki árásarmaðurinn. Raunverulegi árásarmaðurinn er sagður ganga laus. Fylgjast má með nýjustu vendingum kvöldsins í vaktinni hér að neðan.