Bandamaður Trumps skotinn á fjölmennum viðburði Samúel Karl Ólason skrifar 10. september 2025 19:19 Charlie Kirk, bandamaður Donalds Trump. AP/John Locher Charlie Kirk, hægri sinnaður bandarískur áhrifavaldur og bandamaður Donalds Trump, forseta Bandaríkjanna, var skotinn á viðburði í háskóla í Utah undir kvöld. Kirk var að ræða við nemendur Utah Valley háskólans þegar hann var skotinn í hálsinn en skotárásin var fönguð á myndband af nemendum. Kirk hefur verið dyggur stuðningsmaður Trumps og MAGA-hreyfingarinnar og hann hefur einnig ítrekað lofað Vladimír Pútín, forseta Rússlands, í opinberri umræðu vestanhafs. Kirk stofnaði Turning Point USA, sem er einskonar ungliðahreyfing íhaldsmanna í Bandaríkjunum. Sjá einnig: Greiddu unglingum til að dreifa áróðri til stuðnings Trump Trump hefur tjáð sig um skotárásina en í færslu á Truth Social bað forsetinn guð um að blessa Kirk og sagði að hann væri frábær maður. Eins og áður segir var skotárásin fönguð á myndband en Kirk var að ljúka að svara spurningu frá áhorfenda þegar eitt skot ómaði og varð Kirk fyrir skoti. Hann var fluttur á sjúkrahús en ástand hans liggur ekki fyrir. Þegar skotið heyrðist tóku nemendur til fótanna af hræðslu en svo virðist sem fleiri skotum hafi ekki verið hleypt af. Fregnir hafa borist af því að árásarmaðurinn hafi verið handtekinn en það hefur ekki verið staðfest, þegar þetta er skrifað. Vert er að vara lesendur við myndböndunum hér að neðan en það sýnir árásina. BREAKING: Charlie Kirk has been shot. pic.twitter.com/noSLGJuNwi— Clash Report (@clashreport) September 10, 2025 This was a livestream running for the Charlie Kirk event where shots were just fired. The stream has a cut/gap at the moments of when the shots happen. https://t.co/Agc0iXxKGq pic.twitter.com/UVwrUNhqV2— Aric Toler (@AricToler) September 10, 2025 Bandaríkin Skotárásir í Bandaríkjunum Donald Trump