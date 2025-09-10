Erlent

Banda­maður Trumps skotinn á fjöl­mennum við­burði

Samúel Karl Ólason skrifar
Charlie Kirk, bandamaður Donalds Trump. AP/John Locher

Charlie Kirk, hægri sinnaður bandarískur áhrifavaldur og bandamaður Donalds Trump, forseta Bandaríkjanna, var skotinn á viðburði í háskóla í Utah undir kvöld. Kirk var að ræða við nemendur Utah Valley háskólans þegar hann var skotinn í hálsinn en skotárásin var fönguð á myndband af nemendum.

Kirk hefur verið dyggur stuðningsmaður Trumps og MAGA-hreyfingarinnar og hann hefur einnig ítrekað lofað Vladimír Pútín, forseta Rússlands, í opinberri umræðu vestanhafs.

Kirk stofnaði Turning Point USA, sem er einskonar ungliðahreyfing íhaldsmanna í Bandaríkjunum.

Trump hefur tjáð sig um skotárásina en í færslu á Truth Social bað forsetinn guð um að blessa Kirk og sagði að hann væri frábær maður.

Eins og áður segir var skotárásin fönguð á myndband en Kirk var að ljúka að svara spurningu frá áhorfenda þegar eitt skot ómaði og varð Kirk fyrir skoti. Hann var fluttur á sjúkrahús en ástand hans liggur ekki fyrir.

Þegar skotið heyrðist tóku nemendur til fótanna af hræðslu en svo virðist sem fleiri skotum hafi ekki verið hleypt af. Fregnir hafa borist af því að árásarmaðurinn hafi verið handtekinn en það hefur ekki verið staðfest, þegar þetta er skrifað.

Vert er að vara lesendur við myndböndunum hér að neðan en það sýnir árásina.

Óvænt skilaboð leiddu til ferðar með syni Trumps

Það var múrarinn Jørgen Boassen sem tók á móti Donald Trump yngri þegar hann heimsótti Grænland á dögunum ásamt föruneyti sínu. Hann segir Bandaríkin ekki munu innlima Grænland en að Danmörk hafi algjörlega brugðist varnarskyldu sinni gagnvart grænlensku þjóðinni.

