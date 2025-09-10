Lífið

„Eigin­lega vand­ræða­lega mikil á­hrif“

Tómas Arnar Þorláksson skrifar
Ragnar Kjartansson og Joan Jonas eru miklir vinir.
Einn áhrifamesti listamaður samtímans segir verk Halldórs Laxness hafa haft ómæld áhrif á sín verk. Hún er 89 ára gömul en eldhress og hvergi nærri hætt að vinna. Hún útilokar ekki að skapa fleiri verk út frá sögum Laxness. 

Sérstakt samtal myndlistarmannanna Joan Jonas og Ragnars Kjartanssonar fer fram í Listasafni Reykjavíkur á morgun í tilefni þess að 70 ár eru liðin frá því að Halldór Laxness hlaut nóbelsverðlaun.

Þau munu ræða bókmentir og myndlist en bæði hafa þau skapað tímamóta listaverk út frá skáldsögum Laxness.

Joan er 89 ára gömul og víða talin einn áhrifamesti myndlistarmaður samtímans og brautryðjandi þegar það kemur að gjörningalist og myndbands innsetningum. Hún segir Laxness hafa haft ómæld áhrif á sína sköpun.

„Hann auðgaði verk mín. Hann umbreytti verkunum, með ljóðlist sinni. Ég vitna í hann í þessu verki. Það er allt sem ég get sagt. Þetta er fallegt verk. Nú þegar ég skoða Laxness aftur.. Hver veit? Ég var að fá Sölku Völku. Ég elska titilinn Salka Valka. Það er dásamlegt nafn.“

Ragnar Kjartansson og Joan Jonas halda saman inn á sýningu Ragnar í listasafninu, Heimsljós.vísir/Lýður valberg

Verkið Reanimation sem er byggt á Kristnihald undir jökli er nú til sýnis í listasafninu. Tilraunakennd verk Joan hafa haft áhrif á kynslóðir listamanna en þar á meðal er Ragnar.

„Gríðarlega mikil áhrif. Eiginlega vandræðalega mikil áhrif. Ég nota bókmenntir mikið í verkum mínum og það var Joan sem opnaði dyrnar fyrir listamenn sem komu í kjölfar hennar sem fóru að leika sér að bókmenntum. Það er frábært að Joan sé hér. Einn af mestu listamönnum okkar tíma. Það að hún er innblásin af Laxness minnir okkur á hve mikilvægur rithöfundur hann er.“

Joan uppgötvaði verk Laxness fyrir tilviljun þegar hún vann að sýningunni Volcano Saga sem var byggð á Laxdælu.

„Þetta er stórt verkefni fyrir mig. Þegar ég var hér á Íslandi við rannsóknir og tökur fann ég Laxness í bókabúð. Mér leist strax vel á hann. Þannig gerðist þetta.“

