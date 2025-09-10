„Eiginlega vandræðalega mikil áhrif“ Tómas Arnar Þorláksson skrifar 10. september 2025 23:11 Ragnar Kjartansson og Joan Jonas eru miklir vinir. vísir/lýður Einn áhrifamesti listamaður samtímans segir verk Halldórs Laxness hafa haft ómæld áhrif á sín verk. Hún er 89 ára gömul en eldhress og hvergi nærri hætt að vinna. Hún útilokar ekki að skapa fleiri verk út frá sögum Laxness. Sérstakt samtal myndlistarmannanna Joan Jonas og Ragnars Kjartanssonar fer fram í Listasafni Reykjavíkur á morgun í tilefni þess að 70 ár eru liðin frá því að Halldór Laxness hlaut nóbelsverðlaun. Þau munu ræða bókmentir og myndlist en bæði hafa þau skapað tímamóta listaverk út frá skáldsögum Laxness. Joan er 89 ára gömul og víða talin einn áhrifamesti myndlistarmaður samtímans og brautryðjandi þegar það kemur að gjörningalist og myndbands innsetningum. Hún segir Laxness hafa haft ómæld áhrif á sína sköpun. „Hann auðgaði verk mín. Hann umbreytti verkunum, með ljóðlist sinni. Ég vitna í hann í þessu verki. Það er allt sem ég get sagt. Þetta er fallegt verk. Nú þegar ég skoða Laxness aftur.. Hver veit? Ég var að fá Sölku Völku. Ég elska titilinn Salka Valka. Það er dásamlegt nafn.“ Ragnar Kjartansson og Joan Jonas halda saman inn á sýningu Ragnar í listasafninu, Heimsljós.vísir/Lýður valberg Verkið Reanimation sem er byggt á Kristnihald undir jökli er nú til sýnis í listasafninu. Tilraunakennd verk Joan hafa haft áhrif á kynslóðir listamanna en þar á meðal er Ragnar. „Gríðarlega mikil áhrif. Eiginlega vandræðalega mikil áhrif. Ég nota bókmenntir mikið í verkum mínum og það var Joan sem opnaði dyrnar fyrir listamenn sem komu í kjölfar hennar sem fóru að leika sér að bókmenntum. Það er frábært að Joan sé hér. Einn af mestu listamönnum okkar tíma. Það að hún er innblásin af Laxness minnir okkur á hve mikilvægur rithöfundur hann er.“ Joan uppgötvaði verk Laxness fyrir tilviljun þegar hún vann að sýningunni Volcano Saga sem var byggð á Laxdælu. „Þetta er stórt verkefni fyrir mig. Þegar ég var hér á Íslandi við rannsóknir og tökur fann ég Laxness í bókabúð. Mér leist strax vel á hann. Þannig gerðist þetta.“ Myndlist Mest lesið Ekki allt sem sýnist í Coldplay-skandalnum Lífið „Pabbi minn gaf okkur saman“ Lífið Í þrjátíu ára gömlum fötum af mömmu Tíska og hönnun Unnsteinn Manuel og Ágústa selja hvíta miðbæjarperlu Lífið Er í lagi að fróa sér yfir nektarmyndum af fyrrverandi? Lífið Endurheimti lífsgleðina við gerð ostabakkanna Lífið Umdeild mormónadrottning nýja piparjónkan Lífið Ástrós Trausta, John Legend og Bæjarins Beztu í Kjós Lífið Leikari, óperusöngvarar og sjómaður vilja stýra óperunni Menning Leifur Andri og Hugrún selja íbúðina í Garðabæ Lífið Fleiri fréttir Er í lagi að fróa sér yfir nektarmyndum af fyrrverandi? „Pabbi minn gaf okkur saman“ Litrík og ljúffeng búddaskál Unnsteinn Manuel og Ágústa selja hvíta miðbæjarperlu Ekki allt sem sýnist í Coldplay-skandalnum Umdeild mormónadrottning nýja piparjónkan Leifur Andri og Hugrún selja íbúðina í Garðabæ Á leið á heimsmeistaramót í drifti: „Íslendingarnir eru til, við getum þetta líka“ Endurheimti lífsgleðina við gerð ostabakkanna Ástrós Trausta, John Legend og Bæjarins Beztu í Kjós Afar ólíklegt að Ísland taki þátt í Eurovision verði Ísrael með Sunneva syrgir Bellu: „Ég mun alltaf sakna þín“ „Pabbi Rúríks“ lét sig ekki vanta Alveg sama þótt hann tapi mörgum milljónum „Þetta situr enn þá í mér í dag“ Jóhann Berg og Hólmfríður selja glæsihöllina á Arnarnesi Dóttir Arons Kristins og Láru komin með nafn Segist ekki dauður heldur „sprelllifandi“ Sonur Hersis og Rósu kominn með nafn Ástin kviknaði á Kaffibarnum Staðfesta þátttöku í Eurovision með fyrirvara um þátttöku Ísraela Heitustu trendin í haust „Ég elskaði þig í fyrra lífi, ég elska þig í þessu lífi og mun finna þig í næsta“ Sjarmerandi Vesturbæjarperla með sjávarútsýni Óvíst hvort Ísland verði með í Eurovision Guðrún Sørtveit og Steinar „loksins“ trúlofuð Skringilega stór kaffibolli: „Ég verð aldrei aftur hreinn“ Brúðarbíllinn gömul dráttarvél frá langafa Stjörnulífið: „Skemmtilegasta kvöld lífs míns“ Rick Davies í Supertramp er látinn Sjá meira