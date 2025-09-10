Onana stóð sem steinn og ýtti áhorfanda Ágúst Orri Arnarson skrifar 10. september 2025 09:32 André Onana er landsliðsmarkmaður Kamerún en tókst ekki að koma í veg fyrir mark Grænhöfðaeyja í gær. Matthew Ashton - AMA/Getty Images André Onana hefur ekki átt sjö dagana sæla, hann var sendur á láni til Trabzonspor og stóð síðan sem steinn í marki Kamerún meðan leikmaður Grænhöfðaeyja renndi boltanum yfir línuna í 1-0 sigri í gærkvöldi. Eftir leik lenti Onana svo í áflogum við áhorfendur. Sigurinn var risastór fyrir Grænhöfðaeyjar, sem eru nú aðeins einum sigri frá því að tryggja sig inn á HM í fyrsta sinn frá upphafi. Kamerún er hins vegar í öðru sæti og mun fara í umspil eins og staðan er. Dailon Livramento skoraði eina mark leiksins úr skyndisókn og margir netverjar eru þeirrar skoðunar að Onana hefði átt að gera betur. Hann hreyfði sig varla og kom ekki út úr markinu til að loka á Livramento, eins og sjá má hér fyrir neðan. This goal by Cape Verde's Livramento on Andre Onana and Cameroon 😮 pic.twitter.com/9mVSEWXih9— ESPN FC (@ESPNFC) September 9, 2025 Sigrinum var vel fagnað af stuðningsmönnum Grænhöfðaeyja og hundruð manna ruddust inn á völlinn eftir leik. Margir æddu í átt að markmanninum seinheppna, sem svaraði fyrir sig með því að ýta í aðdáanda. 🚨🎥| Andre Onana crashing out at a fan after the Cameroon game yesterday 😳 pic.twitter.com/nde9C5QWBJ— Kev 屮 (@UtdKev8) September 10, 2025 Onana mun nú halda til Tyrklands að ganga frá lánssamningi við Trabzonspor sem er frágenginn fyrir löngu en hefur ekki verið formlega staðfestur. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Pirraður Heimir: „Er þetta spurning?“ Fótbolti Köstuðu kúk og hentu handsprengjum: „Allt sem suður-amerískur fótbolti á að standa fyrir“ Fótbolti Onana stóð sem steinn og ýtti áhorfanda Fótbolti Uppgjörið: Frakkland - Ísland 2-1 | Grátlegt tap í París eftir hetjulega baráttu Fótbolti Bólivía vann Brasilíu og fer í umspil álfanna Fótbolti Myndasyrpa: Borg ástarinnar stóð ekki undir nafni Fótbolti „Vissi ekki að ég væri sá fyrsti“ Fótbolti Haaland skoraði fimm í tíu marka sigri Noregs Fótbolti Arnar eftir tapið súra í París: „Hef þroskast svo mikið” Fótbolti Einkunnir Íslands: Andri Lucas bestur í grátlegu tapi í París Fótbolti Fleiri fréttir Onana stóð sem steinn og ýtti áhorfanda „Vissi ekki að ég væri sá fyrsti“ Köstuðu kúk og hentu handsprengjum: „Allt sem suður-amerískur fótbolti á að standa fyrir“ Bólivía vann Brasilíu og fer í umspil álfanna Myndasyrpa: Borg ástarinnar stóð ekki undir nafni Breiðablik hafnaði tilboði í Ágúst Orra Pirraður Heimir: „Er þetta spurning?“ Haaland skoraði fimm í tíu marka sigri Noregs „Frammistaða sem við getum svo sannarlega byggt ofan á“ Arnar eftir tapið súra í París: „Hef þroskast svo mikið” Einkunnir Íslands: Andri Lucas bestur í grátlegu tapi í París „Þetta mark átti klárlega að fá að standa“ Fyrirliðinn um markið sem var dæmt af: „Finnst þetta galið“ Sársvekktur Andri Lucas: „Ég eiginlega veit ekki hvað hann dæmir á“ Uppgjörið: Frakkland - Ísland 2-1 | Grátlegt tap í París eftir hetjulega baráttu Endurkoman gegn Víkingum ekki nóg og Bröndby skiptir um þjálfara Englendingar skoruðu fimm í Serbíu Aserar náðu í mikilvægt stig gegn Úkraínu Lærisveinar Heimis fara illa af stað Byrjunarlið Íslands: Daníel byrjar og fimm manna vörn Svíar nötrandi og HM í hættu en starf þjálfarans ekki Arna semur við Vålerenga Í beinni: Armenía - Írland | Lærisveinar Heimis þurfa sigur Leiðin á HM: Menn ósammála og Gummi Ben brenndi sig „Allir mjög spenntir að fara spila á móti þessum gæjum“ Neitar að eldast og nálgast 200 landsleiki Ange tekinn við Forest: „Hefur sýnt og sannað að hann geti unnið titla“ Ég á þetta mark Albert tognaði á ökkla en gæti spilað næsta laugardag Liverpool hyggst fá Guéhi frítt Sjá meira