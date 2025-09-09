Sunneva Einarsdóttir, raunveruleikastjarna og áhrifavaldur, syrgir hundinn Bellu. Frá þessu greinir Sunneva í hjartnæmri færslu á Instagram-reikningi sínum.
Bella var af tegundinni Tibetan spaniel og var tólf ára gömul þegar hún kvaddi þessa jarðvist.
„Engillinn minn. Bella, ég mun alltaf sakna þín,“ skrifaði hún við færslu þar sem hún deildi bæði fyrstu og síðustu myndinni af þeim saman.
Sunneva segir að eitt það erfiðasta sem hún hafi þurft að gera í lífinu hafi verið að kveðja Bellu.
View this post on Instagram A post shared by Sunneva Eir Einarsdóttir 🦋 (@sunnevaeinarss)
A post shared by Sunneva Eir Einarsdóttir 🦋 (@sunnevaeinarss)
Sunneva er mikil hundamanneskja og á tvo hunda til viðbótar, Rómeó, sem er af tegundinni golden retriever, og Bruce Wayne sem er af sömu tegund og Bella heitin, Tibetan spaniel.
Í gegnum tíðinda hafa hundarnir notið mikillar athygli á samfélagsmiðlum hennar þar sem hún hefur deilt fjölda mynda af þeim á samfélagsmiðlum. Þar á meðal myndum úr afmælisveislum hundanna, en þar er öllu tjaldað til með blöðrum, afmæliskökum og gjöfum.
Þá heldur hún úti sérstökum Instagram-reikning fyrir hundinn Rómeó sem nýtur mikilla vinsælda.