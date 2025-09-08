Alþjóðakerfinu ekki viðbjargandi og þörf á aðlögun Samúel Karl Ólason skrifar 8. september 2025 22:41 Í drögum að nýrri skýrslu fyrir framkvæmdastjórn Evrópusambandsins segir að Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hafi grafið mjög undan alþjóðlegum stofnunum og samþykktum. Ólíklegt sé að heimurinn muni færast í sama horf aftur. AP Ómögulegt er að bjarga núverandi skipan alþjóðamála og ríki Evrópu þurfa að aðlaga sig aftur að lögmáli frumskógarins eða vinna að því að skapa nýtt alþjóðakerfi. Þetta er meðal þess sem fram kemur í drögum að nýrri skýrslu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins sem til stendur að birta á morgun. Skýrslan á að fjalla um helstu áskoranir sambandsins á næstu árum en í drögum hennar segir að alþjóðlegar stofnanir eins og stofnanir innan Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaviðskiptastofnunin, svo eitthvað sé nefnt, muni ekki koma óskaddaðar frá næstu árum og mögulega sé þeim ekki viðbjargandi. Það sé að miklu leyti vegna Donalds Trump, forseta Bandaríkjanna, sem hafi slitið Bandaríkin frá nokkrum slíkum stofnunum og dregið úr fjárveitingum til þeirra. Þá hafi tollar Trumps einnig grafið verulega undan því alþjóðakerfi sem þekkst hefur undanfarna áratugi. Þetta kemur fram í grein Politico en blaðamenn miðilsins hafa komið höndum yfir drög að skýrslunni. Í greininni segir að lokaskýrslan gæti veri töluvert öðruvísi en drögin. Megi ekki óttast ný bandalög Í drögunum segir að breytingarnar gætu haft mikil áhrif á ESB þar sem mörg af kerfum sambandsins byggi á alþjóðakerfinu og viðskiptaháttum undanfarinna ára. „Óstöðugleiki og truflanir á alþjóðakerfinu í samblandi við brestum í hagkerfum heims hafa neikvæð áhrif á getu ESB til að vinna í hag efnahags og íbúa sambandsins,“ segir í drögunum. Sjá einnig: Ísland enn friðsælast í sífellt versnandi heimi Í drögum skýrslunnar segir að Evrópa þurfi að aðlagast og leiðtogar heimsálfunnar megi ekki vera hræddir við að gera ný bandalög í samræmi við sameiginlega hagsmuni. Þá þurfi gæti Evrópa jafnvel tekið leiðandi hlutverk í að skapa nýtt alþjóðakerfi. Sérstaka áherslu ætti að leggja á stofnanir eins og Sameinuðu þjóðirnar og Alþjóðaviðskiptastofnunina. Ríki Evrópu þurfa einnig, samkvæmt drögunum, að vera undirbúin fyrir tækninýjungar eins og gervigreind og námuvinnslu í geimnum og á hafsbotni. Umræða um reglugerðir fyrir slíkar nýjungar þurfi að eiga sér stað. Evrópusambandið Sameinuðu þjóðirnar Donald Trump Tengdar fréttir Sér ekki tilgang í öryggistryggingum þar sem Rússum sé treystandi Verði hermenn frá Vesturlöndum sendir til Úkraínu, eftir að friður næst en sérstaklega ef þeir mæta áður en búið er að semja um frið, yrðu þeir lögmæt skotmörk rússneska hersins. Þar að auki yrðu öryggistryggingar handa Úkraínumönnum óþarfar, því Rússum væri treystandi. 5. september 2025 10:17 Drekinn beraði vígtennurnar Kínverjar héldu í morgun stærðarinnar hersýningu í Peking þar sem nýjustu hergögn ríkisins voru opinberuð og mörg þeirra í fyrsta sinn. Þar sýndu ráðamenn í Kína aukinn hernaðarmátt ríkisins. 3. september 2025 14:22 „Furðuutanríkisstefna" Trump hafi rekið Indland í fangið á Kínverjum Erlingur Erlingsson hernaðarsagnfræðingur segir „furðuutanríkisstefnu" Bandaríkjaforseta hafa rekið Indverja í fangið á Kínverjum. Nýlegur fundur leiðtoga Rússlands, Kína, Indlands og fleiri ríkja í Tianjin og stærðarhersýning beint í kjölfarið sé vottur um vaxandi spennu í heiminum. 3. september 2025 22:43 Felldu ellefu í árás á bát meintra smyglara frá Venesúela Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, lýsti því yfir í gær að hann hefði skipað bandaríska hernum að granda hraðbát í sunnanverðu Karíbahafi sem bar fíkniefni. Ellefu menn eru sagðir hafa verið um borð í bátnum á vegum fíkniefnasamtakanna Tren de Arague, frá Venesúela. 3. september 2025 10:01 Hleypa fulltrúum Palestínu ekki á allsherjarþingið Bandaríkjamenn hafa hafnað og afturkallað vegabréfsáritanir sendinefndar palestínsku heimastjórnarinnar en hún, með Mahmoud Abbas forseta í fararbroddi, ætlaði að sækja allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna í New York í september. 30. ágúst 2025 12:08 Flestir tollar Trumps eru ólöglegir, í bili Bandarískur áfrýjunardómstóll hefur úrskurðað flesta af tollum Donalds Trump, forseta, ólöglega. Sjö dómarar dómstólsins, af ellefu, segja Trump hafa farið út fyrir valdsvið sitt þegar hann beitti fjölmörg ríki heims tollum á grunni meints neyðarástands. 