Al­þjóða­kerfinu ekki við­bjargandi og þörf á að­lögun

Samúel Karl Ólason skrifar
Í drögum að nýrri skýrslu fyrir framkvæmdastjórn Evrópusambandsins segir að Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hafi grafið mjög undan alþjóðlegum stofnunum og samþykktum. Ólíklegt sé að heimurinn muni færast í sama horf aftur.
Ómögulegt er að bjarga núverandi skipan alþjóðamála og ríki Evrópu þurfa að aðlaga sig aftur að lögmáli frumskógarins eða vinna að því að skapa nýtt alþjóðakerfi. Þetta er meðal þess sem fram kemur í drögum að nýrri skýrslu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins sem til stendur að birta á morgun.

Skýrslan á að fjalla um helstu áskoranir sambandsins á næstu árum en í drögum hennar segir að alþjóðlegar stofnanir eins og stofnanir innan Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaviðskiptastofnunin, svo eitthvað sé nefnt, muni ekki koma óskaddaðar frá næstu árum og mögulega sé þeim ekki viðbjargandi.

Það sé að miklu leyti vegna Donalds Trump, forseta Bandaríkjanna, sem hafi slitið Bandaríkin frá nokkrum slíkum stofnunum og dregið úr fjárveitingum til þeirra. Þá hafi tollar Trumps einnig grafið verulega undan því alþjóðakerfi sem þekkst hefur undanfarna áratugi.

Þetta kemur fram í grein Politico en blaðamenn miðilsins hafa komið höndum yfir drög að skýrslunni. Í greininni segir að lokaskýrslan gæti veri töluvert öðruvísi en drögin.

Megi ekki óttast ný bandalög

Í drögunum segir að breytingarnar gætu haft mikil áhrif á ESB þar sem mörg af kerfum sambandsins byggi á alþjóðakerfinu og viðskiptaháttum undanfarinna ára.

„Óstöðugleiki og truflanir á alþjóðakerfinu í samblandi við brestum í hagkerfum heims hafa neikvæð áhrif á getu ESB til að vinna í hag efnahags og íbúa sambandsins,“ segir í drögunum.

Í drögum skýrslunnar segir að Evrópa þurfi að aðlagast og leiðtogar heimsálfunnar megi ekki vera hræddir við að gera ný bandalög í samræmi við sameiginlega hagsmuni. Þá þurfi gæti Evrópa jafnvel tekið leiðandi hlutverk í að skapa nýtt alþjóðakerfi.

Sérstaka áherslu ætti að leggja á stofnanir eins og Sameinuðu þjóðirnar og Alþjóðaviðskiptastofnunina.

Ríki Evrópu þurfa einnig, samkvæmt drögunum, að vera undirbúin fyrir tækninýjungar eins og gervigreind og námuvinnslu í geimnum og á hafsbotni. Umræða um reglugerðir fyrir slíkar nýjungar þurfi að eiga sér stað.

