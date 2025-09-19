Heitustu naglatrendin fyrir haustið

Haustið og veturinn kalla á djúpa og hlýja liti, og það á ekki síður við í naglatískunni. Litir eins og rauðbrúnn og súkkulaðibrúnn eru sérstaklega vinsælir þessa dagana, ásamt klassískum nöglum skreyttum fíngerðum doppum, dýramynstri, french-tip eða glansandi krómáferð.
Hér fyrir neðan má sjá nokkrar flottar hugmyndir sem eru að trenda þessa stundina.
Litlar doppur eru eitt heitasta trendið í naglatískunni í haust. Hollywood-stjörnur eins og Hailey Bieber, Sabrina Carpenter og Dua Lipa hafa allar verið með neglur með þessu mynstri. Hægt er að leika sér með andstæða liti og mis stórar punktastærðir til að gera mynstrið lifandi.
„French tip“ í hvítu er alltaf klassískt og fallegt. Nú þegar haustið er mætt í allri sinni dýrð er gaman að láta hvítu röndina víkja fyrir dýpri litum eða mynstrum. Þetta er fullkomin leið fyrir þá sem vilja fara aðeins út fyrir þægindarammann.
Djúprauðir litir eru ávallt vinsælir á haustin og veturna og skapa klassískan og fágað útlit.
Krómneglurnar eru sparilegar þar sem glansandi yfirborðið vekur athygli.
Dýramynstur koma sterk inn á haustin. Kúamynstur hefur verið áberandi á árinu og ekki síður í naglatískunni. Hlébarðamynstur er alltaf vinsælt og núna einnig vinsælt sem french-tip.
Hlýir karamellu-, latte- og espresso-tónar eru áfram í tísku og henta jafnt stuttum sem löngum nöglum. Ef þú vilt tengja litavalið við uppáhaldskaffi-dyrkkinn þinn er auðvelt að velja liti sem endurspegla bæði bragðið og litadýrð haustsins.