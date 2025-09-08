Tíu mánaða bann fyrir að taka lyf við hárlosi Ágúst Orri Arnarson skrifar 8. september 2025 11:35 Yeray Álvarez verður í keppnisbanni þangað til 2. apríl 2026. Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images Yeray Álvarez, varnarmaður Athletic á Spáni, féll á lyfjaprófi eftir leik liðsins gegn Manchester United í undanúrslitum Evrópudeildarinnar á síðasta tímabili. Hann hefur nú verið dæmdur í tíu mánaða keppnisbann. Bannefnið Canrenone fannst í sýni sem Álvarez skilaði inn eftir undanúrslitaleikinn. Hann samþykkti sjálfur fyrr í sumar að vera settur í bráðabirgðabann meðan málið væri rannsakað og greindi frá því á samfélagsmiðlum að hann hefði tekið lyf sem innihélt Canrenone til að sporna við hármissi eftir krabbameinsmeðferð. „Ég féll á lyfjaprófinu af því að ég var óaðvitandi að taka lyf við hármissi sem innihélt ólöglegt efni,“ sagði Álvarez, sem sigraðist á eistnakrabbameini árið 2017. Álvarez var í dag dæmdur af UEFA í tíu mánaða keppnisbann sem gildir frá því að hann var fyrst settur í bráðabirgðabann þann 2. júní, bannið gildir því til 2. apríl á næsta ári. Honum verður leyft að æfa með sínu liði tveimur mánuðum áður en banninu lýkur, frá og með 2. febrúar. Álvarez er uppalinn hjá Athletic og hefur spilað 257 leiki fyrir aðallið félagsins í öllum keppnum. Spænski boltinn Evrópudeild UEFA UEFA Mest lesið Segir Eið Smára ekki fá það hrós sem hann á skilið Sport Þjálfari tilbúinn að hætta og tyrkneska þjóðin beðin afsökunar Fótbolti Forráðamenn PSG ósáttir við læknateymi landsliðsins Fótbolti Íbúð landsliðsmanns Úkraínu í rúst eftir sprengjuárás Rússa Fótbolti Áhorfandi sló leikmann og missti af ótrúlegri endurkomu Sport Onana græðir á skiptunum til Tyrklands Fótbolti Tíu mánaða bann fyrir að taka lyf við hárlosi Fótbolti „Ísland er eini óvinur okkar“ Fótbolti „Maður er í þessu fyrir svona leiki“ Fótbolti Doncic náði allskonar tölfræðiáföngum í kvöld Sport Fleiri fréttir „Ísland er eini óvinur okkar“ Sjáðu FHL sækja stig gegn Þrótti Tíu mánaða bann fyrir að taka lyf við hárlosi Onana græðir á skiptunum til Tyrklands Þjálfari tilbúinn að hætta og tyrkneska þjóðin beðin afsökunar „Ætlum að keyra inn í þetta“ „Tottenham Hotspur er ekki til sölu“ „Maður er í þessu fyrir svona leiki“ Íbúð landsliðsmanns Úkraínu í rúst eftir sprengjuárás Rússa Forráðamenn PSG ósáttir við læknateymi landsliðsins Víkingar á fleygiferð eftir EM pásuna Spánverjar og Belgar skoruðu sex Onana samþykkir skiptin til Tyrklands Depay orðinn markahæstur í sögu Hollands Uppgjörið: Þróttur - FHL 2-2 | Jafnt í Laugardalnum Ingibjörg fékk rautt í fyrsta leiknum með Freiburg Rúrik segir að Füllkrug vilji ekki láta laga tennurnar í sér Segir að enska liðinu hafi farið aftur undir stjórn Tuchels Innlit í löngu úrelta klefa Íslands sem Ceferin vill láta taka í gegn Ronaldo skoraði tvö meðan andi Diogo Jota sveif yfir vötnum Crouch tapaði í Fantasy og tók út refsingu í utandeildinni Glugginn opinn til Tyrklands fyrir Onana Tveir sterkir póstar úr leik hjá Frökkum fyrir leikinn gegn Íslandi „Gríðarlega mikilvægur sigur“ „Ekki boðlegt fyrir lið eins og Þór/KA“ Fjölnir fallinn og rafmögnuð lokaumferð í kortunum Torsóttur sigur enskra gegn Andorra Uppgjörið: Stjarnan - Þór/KA 4-1 | Stjarnan upp í efri hlutann Tapið gegn Íslandi kornið sem fyllti mælinn Emilía sneri aftur eftir meiðsli Sjá meira