Fundu villuráfandi ferðamenn nærri skálanum í Landmannalaugum Kjartan Kjartansson skrifar 8. september 2025 10:18 Frá Landmannalaugum. Myndin er úr safni. Vísir/Kjartan Björgunarsveitir af Suðurlandi leituðu að tveimur ferðamönnum sem villtust á göngu á milli Landmannalauga og Hrafntinnuskers í gærkvöldi. Mennirnir fundust heilir á húfi ekki fjarri skálanum í Landmannalaugum að ganga ellefu í gærkvöldi. Þyrla Landhelgisgæslunnar var einnig kölluð út. Ferðamennirnir hringdu í neyðarlínu um klukkan átta í gærkvöldi en ekki var ljóst af samskiptunum við þá hvar þeir væru eða á hvaða leið. Staðsetningargögn bentu til þess að síminn sem þeir hringdu úr væri á ferð að Landmannalaugum, að því er segir í tilkynningu frá Landsbjörg. Þoka og rigning var þá á svæðinu. Skálaverðir í Landmannalaugum og björgunarsveitarfólk hóf leit að mönnunum og gengu frá Laugum í átt að Hrafntinnuskeri. Gekk það fram á menn sem lýsingin gat átt við um klukkan hálf ellefu. Þeir voru þá ekki langt frá skálanum í Landmannalaugum. Björgunarsveitarmönnum sem ekki voru komnir á staðinn var þá snúið við. Einnig var þyrla Landhelgisgæslunnar aftukölluð en hún hafði verið boðuð með búnað til þess að miða út staðsetningu símtækis. Björgunarsveitir Ferðaþjónusta Rangárþing ytra