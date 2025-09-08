Þykkari augnhár og augabrúnir – vísindin á bak við UKLASH Regalo ehf 8. september 2025 12:26 Breska vörumerkið UKLASH hefur vakið athygli fyrir öflugar peptíðformúlur, vistvæna nálgun og sérstöðu í vegan og cruelty-free framleiðslu. Þétt augnhár og skarpar augabrúnir eru meira en tískufyrirbæri – þær ramma inn andlitið og gefa svip. Maskari, gerviaugnhár og microblading er frábærar lausnir, en nútímaserum bjóða hins vegar upp á milda og vísindalega studda lausn sem styður við heilbrigðan vöxt og er einfalt og árangsríkt til að byrja á heima fyrir. Fríða Rut Heimisdóttir, hárgreiðslumeistari og eigandi Regalo ehf gefur góð ráð Breska vörumerkið UKLASH hefur vakið athygli fyrir öflugar peptíðformúlur, vistvæna nálgun og sérstöðu í vegan og cruelty-free framleiðslu. Allar vörur eru prófaðar af húð- og augnlæknum, án parabena og olíu, og hafa hlotið fjölda viðurkenninga í snyrtivörugeiranum. UKLASH er nú eitt af ört vaxandi vörumerkjum heims og selt í yfir 118 löndum. Fríða Rut Heimisdóttir, hárgreiðslumeistari og eigandi Regalo ehf. fer hér yfir vaxtarferli augnhára og augabrúna og hvernig nota má serum og vítamín til að örva vöxt og styrkja hár. Hvernig vaxa augnhár og augabrúnir? „Rétt eins og hár á höfði fylgja augnhár og augabrúnir þremur vaxtarfösum. Anagen stigið eða vaxtarstig varir í 30–45 daga fyrir augnhár og í 2–3 mánuði fyrir augabrúnir. Því næst er það Catagen stigið eða breytingastigið þar sem hársekkir dragast saman og vöxturinn stöðvast. Því næst er það Telogen stigið sem er hvíldarstig þar sem hárin haldast á sínum stað þar til þau detta náttúrulega af og ný taka við,“ útskýrir Fríða Rut. Hún segir að Anagen-stig augnhára og brúna sé styttra en í hári á höfði og því verða augnhár og augabrúnir frá náttúrunnar hendi viðkvæmari og styttri. Til samanburðar er hárið 2 - 7 ár á Anagen-stigi. „Serum virka með því að styðja við eða lengja vaxtarfasa og skapa betra umhverfi fyrir heilbrigðan vöxt.“ Yfir 80% þátttakenda sáu mun eftir 4 - 6 vikur „Flestir sjá sýnilegan mun eftir 4–8 vikna daglega notkun. Þó ber að hafa í huga að þetta eru ekki lyf – heldur snyrtivörur sem byggja á neytendaprófunum.“ UKLASH hefur birt eftirfarandi niðurstöður úr sínum prófunum eftir fjögurra vikna notkun 50 þátttakenda á augnserum. 88% sögðu augnhár sín heilbrigðari, 86% upplifðu minna brot, 85% sáu þau lengjast og 80% töldu þau verða þykkari.Eftir 6 vikna notkun á augabrúnaserumi sáu 86% þykkari brúnir, 84% upplifðu meiri fyllingu og 86% sögðu hárin brotna síður. „Þessar tölur byggja á neytendaprófunum en sýna engu að síður að regluleg notkun getur styrkt náttúrulegan vöxt,“ segir Fríða Rut. Serumin frá UKLASH Original Eyelash Serum, Complex Peptide Eyelash Serum, Sensitive Eyelash Serum og Eyebrow Growth Serum Original Eyelash serum - Klassíska varan fyrir hraðan árangur. Inniheldur peptíð og örlítið PGA sem gefur dramatískan vöxt eftir 4 vikna notkun. Hefur unnið fjölda verðlauna, þar á meðal Best Eyelash Serum – Marie Claire Awards 2025, og er oft titlað sem #1 augnháraserum Bretlands. Complex Peptide Eyelash Serum - Fyrsta serumið í heiminum með sex öflug peptíð ásamt hyalúrónsýru – allt án PGA. Sérhannað fyrir viðkvæm augu. Hlaut Cosmopolitan Beauty Award 2024 og var verðlaunað á CEW Beauty Awards 2025 sem besta peptíðaserumið. Sensitive Eyelash Serum -mild formúla fyrir mjög viðkvæm augu. Inniheldur jurtainnihaldsefni og hyalúrónsýru, PGA-laust. Fékk Natural Health Silver Award 2024. Eyebrow Growth Serum - hannað fyrir þunnar eða ofplokkaðar augabrúnir. Inniheldur peptíð, panthenol og grænt te sem gefur þykkari og fyllri brúnir eftir 6 vikna notkun. Hentar einnig vel eftir microblading. Krabbamein og endurvöxtur „UKLASH hefur veitt styrki til góðgerðamála og margar konur sem gengið hafa í gegnum lyfjameðferð hafa séð góðan árangur með vörunni,“ segir Fríða Rut en fyrirtækið hefur meðal annars unnið með alþjóðasamtökunum Look Good Feel Better, sem styðja konur, karla og unglinga í krabbameinsmeðferð og hjálpa þeim að takast á við aukaverkanir eins og hárlos, húð- og naglabreytingar. „Á World Cancer Day 2023 gaf UKLASH 1 pund af hverri seldri vöru til bresku góðgerðarsamtakanna CoppaFeel!, sem stofnuð voru árið 2009 af Kristinu Karlsson en hún var aðeins 23 ára gömul þegar hún greindist með brjóstakrabbamein. Samtökin leggja áherslu á að auka vitund meðal ungs fólks, hvetja til reglulegrar sjálfskoðunar og þannig stuðla að snemmbærri greiningu sem getur bjargað lífum. Með þessu styður UKLASH við að auka vitund og styrkja forvarnir gegn brjóstakrabbameini,“ útskýrir Fríða Rut. Hún bendir þó á að ekki sé mælt með að nota UKLASH á meðan á krabbameinsmeðferð stendur, svo sem lyfja- eða geislameðferð, þar sem húðin og augnhárarætur geta verið mjög viðkvæmar og ónæmiskerfið í ójafnvægi. „Best er að bíða nokkrar vikur eftir meðferð og ráðfæra sig við lækni. Margar konur hafa hins vegar notað serumið með góðum árangri að meðferð lokinni til að styðja endurvöxt augnhára og augabrúna á mildan og þægilegan hátt.“ Hárvítamín og hárvaxtaserum UKHAIR Hárvaxtaserum örvar hárvöxt, stuðlar að endurvexti, minnka hármissi. Fyrirtækið býður einnig upp á næringu innan frá með UKLASH Hair Vitamins. Þetta eru jarðarberjabragðbætt vegan gúmmí-vítamín sem eru líka halal, glúten- og mjólkurlaus. „Helstu innihaldsefni eru Biotín (B7) sem stuðlar að heilbrigðum hárvexti. C og E vítamín sem gefa andoxunarefni og efla kollagenframleiðslu ásamt fleiri góðum innihaldsefnum sem stuðla að auknum hárvexti ásamt fleiri vítamínum og næringarefnum sem styðja við hár, húð og neglur,“ segir Fríða Rut. Meiri þolinmæði þurfi þegar unnið er með hárvörur en augnháraserum.„Hárvöxtur á höfði er að eðlisfari hægari en vöxtur augnhára og augabrúna, og því þarf meiri þolinmæði. Áberandi árangur sést oft eftir 12–18 vikna reglulega notkun.“ Hárvaxtaserum örvar hárvöxt, stuðlar að endurvexti, minnka hármissi og bætir heilsu hársvarðarins. „Serumið er létt, ekki-feit formúla sem auðvelt er að bera á og nudda inn í hársvörðinn. Lykilinnihaldsefni eru AnaGain™ (baunaspírur) sem hefur verið rannsakað fyrir getu til að örva hársekkina og stytta hvíldarfasa hársins, Túrmerik veitir bólgueyðandi og andoxandi vernd → styrkir hársvörðinn og dregur úr ertingu og sítrónuvatn (C-vítamínrík) styrkir kollagen og hársekkina, sem gerir hárið þykkara og glansmeira.“ Eftir 12 vikna neytendapróf sögðu 85% að þeir sæu meiri hárvöxt, 95% upplifðu minni hármissi. Eins og allar vörur frá UKLASH er serumið vegan, cruelty-free og án parabena, súlfata og ilmefna. „Með réttri notkun, þolinmæði og stöðugleika geta bæði hárvítamínið og hárvaxtaserumið hjálpað til við að styrkja hárið, örva vöxt og bæta heildarheilsu hársvarðarins,“ segir Fríða Rut að lokum. 