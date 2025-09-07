Erlent

Bera kennsl á mann fimm­tíu árum eftir að hann lét sig hverfa

Jón Þór Stefánsson skrifar
Ljósmynd af Eric Singer.
Ljósmynd af Eric Singer. Lögreglan í Ontario

Líkamsleifar Bandaríkjamanns sem hjólaði að heiman árið 1973 og sneri aldrei aftur fundust í þjóðgarði í Kanada. Loksins nú hefur verið hægt að bera kennsl á þær.

Fjölmiðlar vestanhafs greina frá þessu.

Maðurinn, sem hét Eric Singer, var 22 ára gamall þegar hann lét sig hverfa af heimili sínu í borginni Cleveland í Ohio-ríki. Í aðdraganda þess hafði Singer hætt í háskólanámi. Með því að flýja er hann talinn hafa verið að reyna að forðast herþjónustu í Víetnamstríðinu sem þá geysaði.

Fjölskyldan lét lýsa eftir honum og réð einkaspæjara, en ekkert kom í ljós.

„Ég vissi að þeir hefðu fundið hann“

Fyrir tveimur árum síðan fékk systir Singers símtal frá rannsóknarlögreglumanni frá Kanada.

„Hann sagðist ætla að færa mér erfiðar fréttir og spurði hvort ég hefði tök á því að hlusta,“ er haft eftir systurinni, Ruth Singer, í tilkynningu lögreglunnar.

„Um leið byrjuðu tár að renna niður kinnar mínar. Ég vissi að þeir hefðu fundið hann.“

Fyrst 1980 og svo 1995

Í raun höfðu líkamsleifar Singers fundist mörgum árum áður, en það var ekki fyrr en löngu seinna sem hægt var að bera kennsl á þær. Hluti þeirra fannst í Algonquin-garðinum í Ontario árið 1980. Þá fannst jafnframt, stakt stígvél, leðurveski og svefnpoki, auk annarra muna.

Rannsakendur þess tíma komust að þeirri niðurstöðu að hinn látni hefði verið ungur hvítur karlmaður sem hefði líklega látist milli 1971 og 1978. Þó þótti þeim ekkert benda til þess að neitt saknæmt hefði átt sér stað.

Frekari líkamsleifar fundust í þessum sama þjóðgarði árið 1995. Þá fannst kjálkabein. Í fyrstu var talið að það væri úr dýri, en rannsókn leiddi í ljós að það væri úr manni, en ekki var hægt að segja nánar til um úr hverjum.

Léttir fylgdi fregnunum

Það var síðan árið 2023 sem erfðarannsóknir sýndu að mögulega væru leifarnar af Eric Singer. Við tók frekari rannsóknarvinna, en til þess að staðfesta að um hann væri að ræða þurfti erfðasýni úr honum sem systur hans fundust. 

Það var síðan endanlega staðfest á þessu ári að leifarnar væru af Singer.

„Mér var létt að hugsa til þess að hann væri ekki vond manneskja sem væri með annarri fjölskyldu og vildi ekki hitta litlu systur sína,“ sagði önnur systir hans, Merry Singer Lugasy.

Bandaríkin Kanada

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið