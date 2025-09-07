Forráðamenn PSG ósáttir við læknateymi landsliðsins Siggeir Ævarsson skrifar 7. september 2025 22:46 Desire Doue verður ekki með PSG næsta mánuðinn eða svo Vísir/AP Forráðamenn franska knattspyrnuliðsins PSG eru ekki á eitt sáttir með vinnubrögð franska landsliðsins en þeir Ousmane Dembélé og Désiré Doué, leikmenn PSG, meiddust báðir í leik Frakklands og Úkraínu á föstudagskvöldið. PSG hafði sent knattspyrnusambandinu ítarlegar upplýsingar um líkamlegt ástand leikmannanna áður en landsliðið kom saman til æfinga þar farið var yfir hvað liðinu fannst vera ásættanlegt æfingaálag og hver hætta á meiðslum væri. Doué byrjaði leikinn fyrir Frakka en fór meiddur af velli í upphafi seinni hálfleiks. Dembélé kom inn á í hans stað en fór svo sjálfur meiddur af velli rúmum hálftíma seinna. Reiknað er með að þeir verði báðir frá í 4-6 vikur og að meiðsli Dembéle séu nokkuð alvarlegri. PSG hefur nú sent franska knattspyrnusambandinu bréf og gefið út yfirlýsingu þar sem félagið vonast eftir meira gegnsæi og betri samvinnu læknateyma félagsliða og landsliðsins í framtíðinni. Vill félagið meina að ekki hafi verið tekið tillit til þeirra upplýsinga sem landsliðið fékk sent fyrir leikinn en hefði það verið gert hefði mátt koma í veg fyrir þessi meiðsli sem voru að þeirra dómi fyrirsjáanleg í ljósi aðstæðna. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Innlit í löngu úrelta klefa Íslands sem Ceferin vill láta taka í gegn Íslenski boltinn Mega ekki sýna neikvæð viðbrögð í garð Trumps Sport Frek stuðningskona Phillies fordæmd fyrir að taka bolta af barni Sport Rúrik segir að Füllkrug vilji ekki láta laga tennurnar í sér Enski boltinn Onana samþykkir skiptin til Tyrklands Fótbolti Segir að enska liðinu hafi farið aftur undir stjórn Tuchels Fótbolti Uppgjörið: Þróttur - FHL 2-2 | Jafnt í Laugardalnum Íslenski boltinn Depay orðinn markahæstur í sögu Hollands Fótbolti Ronaldo skoraði tvö meðan andi Diogo Jota sveif yfir vötnum Fótbolti Óvænt þegar Georgía sló Frakkland út Körfubolti Fleiri fréttir Forráðamenn PSG ósáttir við læknateymi landsliðsins Víkingar á fleygiferð eftir EM pásuna Spánverjar og Belgar skoruðu sex Onana samþykkir skiptin til Tyrklands Depay orðinn markahæstur í sögu Hollands Uppgjörið: Þróttur - FHL 2-2 | Jafnt í Laugardalnum Ingibjörg fékk rautt í fyrsta leiknum með Freiburg Rúrik segir að Füllkrug vilji ekki láta laga tennurnar í sér Segir að enska liðinu hafi farið aftur undir stjórn Tuchels Innlit í löngu úrelta klefa Íslands sem Ceferin vill láta taka í gegn Ronaldo skoraði tvö meðan andi Diogo Jota sveif yfir vötnum Crouch tapaði í Fantasy og tók út refsingu í utandeildinni Glugginn opinn til Tyrklands fyrir Onana Tveir sterkir póstar úr leik hjá Frökkum fyrir leikinn gegn Íslandi „Gríðarlega mikilvægur sigur“ „Ekki boðlegt fyrir lið eins og Þór/KA“ Fjölnir fallinn og rafmögnuð lokaumferð í kortunum Torsóttur sigur enskra gegn Andorra Uppgjörið: Stjarnan - Þór/KA 4-1 | Stjarnan upp í efri hlutann Tapið gegn Íslandi kornið sem fyllti mælinn Emilía sneri aftur eftir meiðsli Eiga von á breytingum og þyngri miðju gegn Frökkum Stærsti heimasigur Íslands í keppnisleik Albert ekki með gegn Frakklandi Luis Enrique þarf að fara í aðgerð eftir hjólaslys „Eitt fallegasta mark sem Ísland hefur skorað“ Suárez dæmdur í sex leikja bann fyrir hrákann Stærsti sigur Íslands ekki gegn smáþjóð Myndasyrpa: Frábært kvöld í Laugardalnum Langlaunahæsti leikmaður liðsins í frystinum Sjá meira