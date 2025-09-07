Segir að enska liðinu hafi farið aftur undir stjórn Tuchels

Fótboltaritstjóri BBC, Phil McNulty, segir að enska karlalandsliðið í fótbolta hafi tekið skref aftur á bak síðan Thomas Tuchel tók við því.
England vann 2-0 sigur á Andorra á Villa Park í undankeppni HM 2026 í gær. Frammistaða enska liðsins þótti þó ekki vera upp á marga fiska gegn liði sem er í 174. sæti heimslistans.
McNulty var ekki hrifinn af því sem enska liðið bauð upp á í leiknum í gær og hefur ekki þótt mikið til spilamennsku Englands undir stjórn Tuchels koma.
Hann segir að stórslys þurfi til að Englendingar komist ekki á HM en enn séu engin merki um góðu tímana sem margir bjuggust við að færu í hönd þegar Tuchel tók við af Sir Gareth Southgate í fyrra.
„Þvert á móti hefur Tuchel ekki tekist að setja neitt mark á enska liðið sem hefur hugsanlega farið aftur frekar en bætt sig síðan Southgate hætti eftir tapið fyrir Spáni í úrslitaleik EM 2024,“ skrifaði McNulty í umfjöllun sinni um leikinn og sagði að áhorfendur hefðu látið óánægju sína í ljós með því að yfirgefa völlinn áður en lokaflautið gall.
McNulty segir að þótt England hafi enn ekki fengið á sig mark í undankeppni HM hafi ekkert reynt á liðið. Áhyggjurnar beinist svo að skorti á hugmyndaauðgi, innblæstri og skilvirkni í spili enskra.
McNulty sagði þó að Elliot Anderson, miðjumaður Nottingham Forest, hefði spilað vel í sínum fyrsta landsleik.
England sækir Serbíu heim á þriðjudaginn og McNulty segir að það verði stærsta próf enska liðsins undir stjórn Tuchels og það verði að gera betur en það hefur gert hingað til eftir að sá þýski tók við.
Tuchel hefur stýrt enska liðinu í fimm leikjum. Fjórir þeirra hafa unnist og einn tapast, gegn Senegal, 1-3, í júní.