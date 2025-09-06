Fernando Santos hefur verið látinn fara sem þjálfari karlalandsliðs Aserbaísjan í fótbolta. Hann stýrði því í síðasta sinn þegar það tapaði 5-0 fyrir Íslandi í gær.
Samkvæmt vefmiðlinum Oxu er Santos ekki lengur landsliðsþjálfari Aserbaísjan. Fótbolti.net greindi fyrst frá.
Asersku blaðamönnum sem fylgdu liðinu til Íslands var heitt í hamsi á blaðamannafundi eftir leikinn í gær og saumuðu að Santos.
Hinn sjötugi Santos, sem gerði Portúgal að Evrópumeisturum 2016, tók við Aserbaísjan í fyrra. Hann stýrði liðinu í ellefu leikjum en enginn þeirra vannst. Aserar töpuðu níu leikjum undir stjórn Santos og gerðu tvö jafntefli.
Aserbaísjan fær Úkraínu í heimsókn í næsta leik sínum í undankeppni HM á þriðjudaginn. Ekki liggur fyrir hver stýrir aserska liðinu í leiknum.