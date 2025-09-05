Lífið

Allt ætlaði um koll að keyra í Borgar­leik­húsinu

Lillý Valgerður Pétursdóttir og Eiður Þór Árnason skrifa
Ólafur Egill Egilsson er leikstjóri sýningarinnar Þetta er Laddi og skrifar handrit ásamt Völu Kristínu Eiríksdóttur.
Nýtt leikár hófst í Borgarleikhúsinu í kvöld. Nýr leikhússtjóri segir met hafa verið slegið í sölu á áskriftarkortum þetta árið og fram undan sé viðburðaríkt leikár.

Nóg var um að vera þegar fréttastofa kíkti baksviðs og var fólk á fullu við að gera allt klárt fyrir báðar sýningar kvöldsins. Komu Laddi, Elsa Lund, vinsælir fótboltaáhugamenn, Ólafur Egilsson, snúruóhapp og óvænt glitpappírsbomba þar meðal annars við sögu.

„Íslendingar eru heimsmeistarar í að mæta í leikhús og á tónleika,“ staðhæfir Egill Heiðar Anton Pálsson sem tók við sem Borgarleikhússtjóri í vor eftir að hafa starfað víða við leikhús erlendis. „Það er ótrúlega gaman að reka leikhús á Íslandi. Takk fyrir.“

