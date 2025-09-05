Svíar sóttu jafntefli og Ítalir möluðu Eista Siggeir Ævarsson skrifar 5. september 2025 21:35 Alexander Isak var kampakátur á æfingu fyrir leik en sat svo bara allan tímann á bekknum, enda ekki í neinu leikformi EPA/JONAS EKSTROMER Alls fóru tíu leikir fram í kvöld í undankeppni HM 2026. Leik Svíþjóðar og Slóveníu var beðið með nokkurri eftirvæntingu þar sem Alexander Isak var mættur til leiks. Isak endaði reyndar á að sitja allan leikinn á bekknum enda ekki í neinni leikæfingu. Án hans tókst Svíum engu að síður að sækja eitt stig til Slóveníu en lokatölur leiksins urðu 2-2 en Slóvenar jöfnuðu leikinn á 90. mínútu. Í hinum leik kvöldsins í B-riði tók Sviss Kósóvó í létta kennslustund þar sem Breel Embolo skoraði tvö mörk í 4-0 heimasigri Sviss. Í C-riðli tóku frændur okkar Danir á móti Skotum í leik sem endaði 0-0 sem eru eflaust úrslit sem bæði lið eru óánægð með, en Skotar hafa ekki komist á lokakeppni HM síðan 1998. Þá unnu Grikkir sannfærandi 5-1 sigur á Belarús og tylla sér afgerandi á topp riðilsins um stund. Ítalir tóku Eista í bakaríkið í I-riðli 5-0 en öll mörkin komu í seinni hálfleik og síðustu tvö í blálokin. Þá unnu Ísraelar öruggan 0-4 sigur á Moldóvu. Við áttum fleiri frændur í eldlínunni í kvöld en Færeyingar þurftu að sætta sig við 0-1 tap á heimavelli gegn Króötum. Færeyingar leika í L-riðli ásamt Tékkum og Svartfellingum en Tékkar sóttu Svartfjallaland heim í kvöld og fóru með 0-2 sigur af hólmi. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Uppgjörið: Ísland - Aserbaísjan 5-0 | Algjör einstefna í seinni hálfleik Fótbolti Anníe Mist selur CrossFit Reykjavíkur og BKG meðal kaupenda Sport Stórsér á stjörnunni eftir leikfang dótturinnar Golf Allir lögðust niður eftir óvænta og ágenga truflun í fótboltaleik Fótbolti Þróttur lánar sextán ára strák til Inter Milan Íslenski boltinn 54 ára markvörður rífur hanskana af hillunni Fótbolti Einkunnagjöf íslenska landsliðsins: Albert maður leiksins Fótbolti Húðflúraði Diogo Jota á kálfann sinn Fótbolti Caitlin Clark ekki meira með á tímabilinu Körfubolti Levy var neyddur til að hætta Enski boltinn Fleiri fréttir Svíar sóttu jafntefli og Ítalir möluðu Eista Ísak Bergmann: Stoltur af þjóðinni í kvöld Einkunnagjöf íslenska landsliðsins: Albert maður leiksins Tuchel hefur ekkert rætt við Greenwood 54 ára markvörður rífur hanskana af hillunni Byrjunarlið Íslands gegn Aserbaísjan: Elías ver markið, Skagamenn stýra miðjunni og Logi á bekkinn Uppgjörið: Ísland - Aserbaísjan 5-0 | Algjör einstefna í seinni hálfleik Gyökeres vitni í réttarhöldum Segir að Liverpool-menn muni sennilega aldrei jafna sig á fráfalli Jota „Gríðarleg pressa og það er bara gaman“ Orðin dýrust í sögu kvennaboltans Húðflúraði Diogo Jota á kálfann sinn „Alltaf mikil samkeppni og maður þarf að vera klár í það“ „Megum alls ekki vanmeta Aserbaísjan“ Fantasýn: „Ekki kaupa Isak núna“ Messi skoraði tvö í síðasta landsleiknum í Argentínu Allir lögðust niður eftir óvænta og ágenga truflun í fótboltaleik Levy var neyddur til að hætta Þróttur lánar sextán ára strák til Inter Milan Maðurinn sem keyrði á Liverpool stuðningsfólkið neitar sök Ein sú besta gæti snúið aftur eftir 20 mánaða fjarveru Gæti orðið fyrsti músliminn til að spila fyrir enska landsliðið Hetja Blika: „Einn leikur í einu“ „Betra fótboltaliðið tapaði í dag“ Óvænt tap Þýskalands og Belgía skoraði sex Sameiginlegt lið Grindavíkur og Njarðvíkur upp í Bestu eftir ótrúlegan sigur Uppgjör: Víkingur - Valur 3-2 | Víkingur náði í dýrmæt stig í fallbarátunni Ólafur Ingi: „Sjálfum okkur verstir“ Uppgjörið: Breiðablik - FH 2-1 | Ótrúleg endurkoma og Blikar að stinga af Levy hættur hjá Tottenham eftir 25 ár í starfi Sjá meira