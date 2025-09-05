Ansi sérstök staða er komin upp hjá enska neðrideildarliðinu Dorking Wanderes en liðið hefur gert skammtímasamning við 54 ára stuðningsmann sökum meiðsla hjá liðinu.
Markvörður liðsins, Harrison Foulkes, er meiddur og sendi liðið út neyðarkall sem stuðningsmaðurinn Terry Dunn hefur svarað og mun hann standa á milli stanganna þegar liðið mætir AFC Totton á morgun í National League South, sem er F-deildin í enska deildakerfinu.
Dunn lagði hanskana formlega á hilluna árið 1997 eftir að hafa leikið með ýmsum neðrideildar liðum en hann segist sjálfur enn spila fótbolta reglulega og hefur ekki miklar áhyggjur af leiknum á morgun.
„Að spila í marki er eins og hjóla, þú gleymir því aldrei. Ég spila enn reglulega bumbubolta. Sem stuðningsmaður Wanderers þá verður enginn sem mun leggja jafn mikið á sig til að halda hreinu á laugardaginn og ég.“
Ekki er reiknað með að Dunn spili fleiri leiki en þennan eina á morgun en félagið hefur gefið út að lánsmarkvörður verði formlega tilkynntur á mánudag.