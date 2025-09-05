Samráðsnefnd á vegum fjármálaráðuneytisins hyggst hefja formlega rannsókn á meintum undirboðum á kísiljárni. Rannsóknin kemur í kjölfar kæru kísilvers sem stöðvaði rekstur í sumar.
Málið hófst 8. apríl þegar forsvarsmenn kísilversins PCC BakkaSilicon á Húsavík lögðu fram formlega kæru til fjármálaráðuneytisins og fóru fram á að umboðs- og jöfnunartollar yrðu lagðir á innfluttan kísilmálm.
RÚV greindi fyrst frá fyrirhugaðri rannsókn. Samkvæmt upplýsingum frá fjármálaráðuneytinu var nefndin skipuð í maí og fyrsti fundur hennar haldinn 16. maí. Þar var farið yfir niðurstöðuna og óskað eftir nánari upplýsingum frá PPC. Nefndin fundaði aftur þann 26. júní eftir að upplýsingar bárust og aftur þann 1. júlí.
Vegna sumarleyfa var ákveðið að taka formlega ákvörðun á næsta fundi nefndarinnar, sem var haldinn þann 18. ágúst. Talið var að sönnunargögn sem fylgdu umsögn PPC réttlættu rannsóknina. Rannsóknin má einungis taka eitt ár frá því hún efst og lýkur henni með annað hvort frávísun eða endanlegri ákvörðun. Hins vegar þarf að ganga frá mörgum lausum endum áður en hægt er að formlega hefja rannsóknina en stefnt er á að hún hefjist í lok september.
Í svörum fjármálaráðuneytisins segir að forsvarsmenn PCC hafi verið upplýstir um gang mála jafnóðum og fundað hafi verið með lögmönnum þess. Er fréttastofa hafði samband við Kára Marí Guðmundsson, forstjóra PCC, kom hann af fjöllum og vissi ekki að ráðuneytið hygðist framkvæma slíka rannsókn.
Síðan að kæran var lögð fram hefur rekstur PCC verið stöðvaður og alls 110 manns sagt upp, fyrst áttatíu í maí og þrjátíu til viðbótar nú í september. Aðeins átján manns starfa nú hjá fyrirtækinu. Ákvörðunin um stöðvun rekstursins var vegna erfiðleika á mörkuðum fyrir kísilmálm og raskana á alþjóðamörkuðum í kjölfar tollastríðs.
Þriðjudaginn 2. september ræddi Bjarki Sigurðsson, fréttamaður Sýnar, við Daða Má Kristófersson fjármálaráðherra sem sagði kæruna enn í skoðun hjá ráðuneytinu, þrátt fyrir að nefndin hafi tekið ákvörðun rúmum tveimur vikum áður.
„Ég geri ráð fyrir að um leið og við getum muni niðurstaða liggja fyrir,“ sagði Daði.
„Þetta eru mjög umfangsmiklar kærur og svona kærur eru óvanalegar og krefjast mikils samráðs milli ráðuneyta. Ég held að allir hafi gert sér grein fyrir því að hún kom svolítið seint fram en við reynum að flýta þessari vinnu eins og kostur er.“
Hann sagði að það lægi ekki fyrir hvort tollar yrðu settir á innfluttan kísil og færi það eftir hver niðurstaða kærunnar yrði.
„Við munum taka afstöðu til þeirra og þess efnis um leið og hún liggur fyrir.“
Verkalýðsforingi á Húsavík segir fyrirhugaða lokun kísilversins á Bakka reiðarslag fyrir samfélagið. Það sé með ólíkindum að íslenskir framleiðendur velji frekar ódýran kínverskan kísilmálm.
