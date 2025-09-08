Fjárlög 2026: Ríkisstjórnin sýnir á spilin fyrir næsta ár Árni Sæberg og Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifa 8. september 2025 07:22 Daði Már Kristófersson er fjármála- og efnahagsráðherra. Vísir/Anton Brink Daði Már Kristófersson, fjármála- og efnahagsráðherra boðaði til blaða- og fréttamannafundar í fjármála- og efnahagsráðuneytinu klukkan 9, þar sem hann kynnti fjárlagafrumvarp fyrir næsta ár. Beina textalýsingu frá fundinum og um efni frumvarpsins má finna neðst í fréttinni. Þing verður sett á morgun og stefnuræða forsætisráðherra verður flutt á miðvikudag og umræðum um hana fara fram sama dag. Á fimmtudag hefst svo fyrsta umræða um fjárlagafrumvarp fyrir árið 2026. Fréttin hefur verið uppfærð. Fylgst verður með nýjustu tíðindunum í vakt að neðan. Ef vaktin birtist ekki er ráð að endurhlaða síðuna.