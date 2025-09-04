Hetja Blika: „Einn leikur í einu“ Runólfur Trausti Þórhallsson og Sesselja Ósk Gunnarsdóttir skrifa 4. september 2025 21:32 Birta Georgsdóttir skoraði bæði mörk Blika í kvöld. Hún hefur nú skorað 12 mörk á leiktíðinni. Vísir/Hulda Margrét Þrátt fyrir að hafa tryggt toppliði Breiðabliks hádramatískan sigur á FH, liðinu í 2. sæti Bestu deildar kvenna, var Birta Georgsdóttir með báða fæturna á jörðinni þegar hún ræddi við Sýn Sport eftir leik. Íslandsmeistarar Breiðabliks lentu undir snemma leiks og þrátt fyrir að vaða í færum þá gekk ekkert að koma boltanum í netið. Birta hafði sjálf brennt af virkilega góðum færum þegar hún jafnaði metin undir lok venjulegs leiktíma. Hún lét ekki staðarnumið og kláraði leikinn stuttu síðar. „Ógeðslega sætt. Geggjað að fá að koma inn í þennan leik, hörkuleikur. Gera okkur erfitt fyrir. Vorum búnar að fá milljón færi sem við áttum að vera búnar að nýta en það fór sem fór og gott að geta klárað þetta í lokin,“ sagði Birta sem hóf leikinn á varamannabekknum. „Gríðarlega mikilvægur (sigur) en það er bara einn leikur í einu. Sjö leikir eftir samtals. Nú horfum við ekki til baka. Við erum búnar að spila vel í sumar og sé það ekki vera breytast núna. Eins og ég segi, sjö leikir eftir og einn leikur í einu,“ sagði hetja kvöldsins ákveðin. Breiðablik er nú með 43 stig á toppi Bestu deildar kvenna. FH kemur þar á eftir með 35 stig og Þróttur Reykjavík er svo með 29 stig. Fótbolti Íslenski boltinn Besta deild kvenna Breiðablik Mest lesið Leik lokið: Ísland - Frakkland 114 - 74 | Afleitur endir á EM Körfubolti Uppgjörið: Ísland - Færeyjar 1-2 | Íslendingar í gjafastuði Fótbolti Styðja þrettán ára strák sem var kýldur af pabba mótherja Fótbolti Skandall í NBA: Borguðu honum milljarða fyrir að gera ekki neitt Körfubolti Uppgjörið: Breiðablik - FH 2-1 | Ótrúleg endurkoma og Blikar að stinga af Íslenski boltinn „Jesús breytti vatni í vín en ég kann það ekki“ Körfubolti Einkunnir á móti Frakklandi: Engin orka og engin trú Körfubolti „Heilinn var að öskra á mig og líkaminn svaraði ekki“ Körfubolti Heimir leggur allt undir: „Núna er tíminn til að standa sig“ Fótbolti Hafþór Júlíus með augun á nýju heimsmeti Sport Fleiri fréttir Hetja Blika: „Einn leikur í einu“ „Betra fótboltaliðið tapaði í dag“ Sameiginlegt lið Grindavíkur og Njarðvíkur upp í Bestu eftir ótrúlegan sigur Uppgjörið: Víkingur - Valur 3-2 | Víkingur náði í dýrmæt stig í fallbarátunni Uppgjörið: Breiðablik - FH 2-1 | Ótrúleg endurkoma og Blikar að stinga af Uppgjörið: Tindastóll - Fram 1-0 | Lífsnauðsynlegur sigur Stólanna Valsmenn semja við einn markahæsta leikmanninn í Lengjunni Mættust í fótboltagolfi fyrir stórleik kvöldsins Blindraþraut fyrir risaleik: „Þetta er svo vandræðalegt“ Gummi Ben reiður: „Hvað í andskotanum er að hjá Stjörnunni?“ Gagnrýna meðferðina á Gylfa Sig: „Mér finnst þetta vera óskiljanlegt“ „Er ekki alltaf dæmt á þetta?“ Valsmenn án þriggja lykilmanna í leiknum mikilvæga gegn Stjörnunni „Þær eru hræddar við hana“ Segja Römer klára tímabilið með KA Enn einn Íslendingurinn til Kristianstad Öll mörkin í Bestu: Allt brjálað í stórleiknum og umdeilt sigurmark FH Uppgjörið: Stjarnan - KA 3-2 | Guðmundur Baldvin fullkomnaði endurkomu Stjörnunnar með flautumarki Uppgjörið: Fram - Valur 2-1 | Fram stal sigrinum gegn toppliðinu Uppgjörið: Víkingur - Breiðablik 2-2 | Tíu Blikar nældu í sterkt stig á erfiðum útivelli Sigurður Bjartur með umdeilt sigurmark Uppgjör: ÍBV-ÍA 2-0 | Eyjamenn upp í efri hlutann Uppgjörið: Vestri – KR 1-1 | Hvorugt liðið náði í sigurinn sem þurfti Baldur hefur mjög litla trú á því að Blikar verði Íslandsmeistarar í ár Kjartan Henry velur vítaskyttur FH en enginn hlustar á hann Uppgjörið: Þór/KA - Fram 1-2 | Dramatískur sigur Fram Grindvíkingar í bullandi fallhættu eftir tap á Húsavík Uppgjörið: FHL-Stjarnan 0-3 | Stjörnukonur sóttu þrjú stig austur Fylkismenn með þriðja sigur sinn í röð Þróttur á toppinn eftir endurkomusigur en Njarðvík vann líka Sjá meira