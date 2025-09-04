Kvenmannshár í farangurshlera reyndist vera hrekkjavökuskraut

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu stöðvaði bifreið þar sem mátti sjá kvenmannshár út um farangurshlera. Við nánari athugun reyndist hárið vera einhvers konar hrekkjavökuskraut.
Þetta kemur fram í dagbók Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu en eftir daginn er einn vistaður í fangageymslu hennar.
Lögreglu barst einnig tilkynning um þjófnað í matvöruverslun. Skýrsla var tekin af geranda á vettvangi og hann látinn laus en málið er enn í rannsókn. Þá barst einnig tilkynning um að hjólkoppum hefði verið stolið undan bifreið og önnur um eignaspjöll á bifreið en þar liggur ekki fyrir hver gerandinn sé.
Lögreglumenn sem sinna verkefnum í Kópavogi og Breiðholti sinntu útkalli vegna umferðarslyss. Enginn var alvarlega slasaður eftir slysið og var lítið tjón á bifreiðunum.