Íslandsmeistarar Breiðabliks tók á móti FH í 16. umferð Bestu deild kvenna í kvöld. Gestirnir úr Hafnafirði komust yfir og virtust lengi vel ætla að stela stigunum þremur þrátt fyrir mikinn sóknarþunga frá heimakonum. Birta Georgsdóttir steig hins vegar upp þegar mest á reyndi og tryggði Blikum þrjú stig og örugga forystu á toppi deildarinnar.
FH-ingar byrjuðu leikinn vel og komust strax yfir á 10. mínútu þegar Berglind Freyja Hlynsdóttir skoraði. Eftir markið héldu gestirnir vel í boltann og stjórnuðu leiknum að mestu í fyrri hálfleik. Þrátt fyrir mörg góð færi hjá báðum liðum, tókst hvorugu liðinu að bæta við marki og staðan því í hálfleik 0-1 fyrir FH.
Breiðablik kom af krafti út í seinni hálfleik og tóku öll völd á vellinum. Blikar sóttu stíft og sköpuðu sér fjölda marktækifæra en náðu ekki að koma boltanum í netið. Birga Georgsdóttir tókst að jafna leikinn á 90. mínútu með marki sem hafði hreinlega legið í loftinu í 45 mínútur. Boltinn barst þá til hennar á fjærstöng þar sem hún átti skot í stöng. Boltinn skaust hins vegar aftur til Birtu sem var ekki lengi að athafna sig og lagði boltann snyrtilega í netið.
Þarna voru Blikar komnir með blóð á tennurnar og þegar þrjár mínútur voru komnar fram yfir venjulegan leiktíma fékk Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir boltann á vallarhelmingi FH. Hún óð að teignum áður en hún renndi boltanum á Birtu sem afgreiddi færið snyrtilega niðri í fjær. Frábærlega gert hjá varamönnunum tveimur en varnarleikur FH til háborinnar skammar á þessu mikilvæga augnabliki.
Reyndist það sigurmark leiksing og Íslandsmeistarar Breiðabliks nú með 8 stiga forystu á toppi Bestu.
Atvik leiksins
Fyrsta mark Blika sem hafði legið í loftinu í heilar 45 mínútur.
Stjörnur og skúrkar
Macy Elizabeth Enneking, markvörður FH, átti stórgóðan leik í kvöld og hélt FH-ingum yfir mesta hluta leiksins.
Varamaðurinn Birta Georgsdóttir er maður leiksins. Tvö mörk á síðustu mínútum leiksins.
Stemmning og umgjörð
Umgjörðin er alltaf mjög fín hérna á Kópavogsvelli. Það er einnig alltaf góð stemning hérna, mikill söngur og mikil læti.
Dómarar Vilhjálmur Alvar Þórarinsson var á flautunni í kvöld. Kristofer Bergmann og Magnús Garðarsson voru með honum hlaupandi upp og niður hliðarlínuna.