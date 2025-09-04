Jarðskjálfti að stærð 3,7 mældist klukkan tíu í morgun í 0,7 kílómetrum norður af Bárðarbungu. Stórir skjálftar hafa mælst við Bárðarbungu reglulega síðustu mánuði.
Í tilkynningu frá Veðurstofunni segir að skjálftinn hafi mælst í norðvestanverðri öskjunni og að skjálftar af þessari stærð séu nokkuð algengir í Bárðarbungu.
Síðast mældist skjálfti yfir 3 að stærð þann 27. júlí síðastliðinn en sá mældist 5,2 að stærð. Engar tilkynningar hafa borist um að skjálftinn hafi fundist í byggð samkvæmt tilkynningu Veðurstofunnar.
Stór jarðskjálfti varð í Vatnajökli um klukkan 23:40 í kvöld. Var hann 5,2 stig.
Jarðskjálfti að stærð 3,6 mældist í Bárðarbungu í hádeginu, klukkan 12:42. Í tilkynningu frá Veðurstofunni kemur fram að skjálftar af svipaðri stærð séu nokkuð algengir á svæðinu.
Um 50 jöklar hafa nú þegar horfið hér á landi og heldur hopun þeirra áfram að hraðast sökum loftslagsbreytinga. Fagstjóri hjá Veðurstofunni segir einn fallegasta jökul Austurlands vera meðal þeirra næstu í röðinni til að hverfa.