Það er fátt sem hefur jafn djúpstæð áhrif á líðan okkar og svefninn. Samt glíma ótrúlega margir við að sofna eða vakna upp um miðjar nætur og enn fleiri við þá áskorun að ná svefni aftur þegar hugurinn fer af stað.
Valeríurót, eða garðabrúða eins og plantan heitir á íslensku, hefur lengi átt fastan sess í evrópskum jurtalækningum, þekkt fyrir róandi eiginleika og stuðning við náttúrulega slökun. Hún hefur verið vinsæl í svefnblöndum um allan heim og er notuð til að hjálpa líkama og huga að slaka á, án þess að hafa sljóvgandi áhrif.
Á Íslandi hefur garðabrúðan lítið látið á sér kræla – nema þá helst í náttúrunni sjálfri – þótt hún hafi verið fáanleg í ákveðnu formi í lausasölu í apótekum.Með nýrri svefnlínu frá New Nordic verður þessi róandi jurt nú loksins aðgengileg almenningi, sem hluti af náttúrulegri og heildrænni leið að bættum svefni.
Svefn er ekki lúxus, heldur grunnur að heilbrigðu lífi.
Svefnvandamál eru ekki af sama toga hjá öllum. Hjá sumum er það óróleiki í líkama, hjá öðrum andleg spenna eða hugur sem neitar að slaka á. Nýja svefnlínan frá New Nordic tekur tillit til þessa vandamála með þremur sérsniðnum formúlum, þar sem kraftur náttúrunnar er nýttur til að styðja við slökun og svefn á mismunandi hátt.
Allar vörurnar eru án gerviefna og byggðar á kraftmiklum jurtablöndum, þar á meðal sítrónumelissu, kamillu, humli og að sjálfsögðu valeríurótinni eða garðabrúðunni, auk þess innihalda blöndurnar B-vítamín og steinefni sem styðja við jafnvægi í taugakerfi og eðlilega næturhvíld.
Fyrir ró og djúpan hvíld.
Inniheldur sítrónumelissu, valeríurót (garðabrúðu), kamillu, humla, grænt te með L-theaníni, magnesíum glycínat og B vítamínblöndu.
Áhersla á slökun fyrir svefn og betri svefngæði.
Sérstaklega hentug fyrir þau sem eiga erfitt með að sofna eða vakna oft um nætur.
Fyrir innri ró og taugakerfið.
Inniheldur sítrónumelissu, valeríurót (garðabrúðu), kamillu, lavender, grænt te með L-theaníni, magnesíum glycínat og B vítamínblöndu.
Áhersla á taugakerfið og andlegt jafnvægi.
Hentar vel ef kvöldstreita og spennuástand kemur í veg fyrir svefn.
Fyrir væran svefn og djúpa vöðvaslökun.
Inniheldur sítrónumelissu, valeríurót (garðabrúðu), kamillu, humla, magnesíum malate, burnirót, vínviðarberki, brenninetlu og B vítamínblöndu.
Áhersla á líkamlega slökun og stuðning við vöðvastarfsemina.
Gott val fyrir þau sem finna fyrir vöðvaspennu, stirðleika eða líkamlegri þreytu á kvöldin.
Þessi svefnlína leggur áherslu á það sem skiptir máli á náttúrulegan hátt, að veita líkama og huga þá hvíld sem þeir þurfa til að endurnærast og þrífast. Hvort sem þú glímir við svefnörðugleika af andlegum eða líkamlegum ástæðum, gæti ein af þessum þremur formúlum verið skref í átt að rólegri nótt.
Fæðubótarefni koma ekki í stað fjölbreyttrar fæðu. Ráðlagt er að lesa leiðbeiningar á umbúðum og ráðfæra sig við heilbrigðisstarfsfólk ef þú ert með undirliggjandi heilsuvanda eða tekur lyf.