Bein útsending: Nýtt örorku- og endurhæfingarkerfi tekur gildi Atli Ísleifsson skrifar 1. september 2025 10:30 Inga Sæland flytur opnunarerindi fundarins. Vísir/Anton Brink Nýtt örorku- og endurhæfingarkerfi tekur gildi í dag og munu breytingarnar eru umfangsmiklar og fela í sér nýja nálgun. Þetta kemur fram á vef félags- og húsnæðismálaráðuneytisins. Þar segir að nýja kerfið sé einfaldara, greiðslur hækki, dregið sé úr tekjutengingum og fólki gert auðveldara að taka þátt á vinnumarkaði kjósi það svo. „Stuðningur er aukinn við fólk í endurhæfingu og áhersla lögð á að hindra að fólk falli milli kerfa og endi með ótímabært örorkumat. Í tilefni dagsins stendur félags- og húsnæðismálaráðuneytið fyrir fundi í streymi þann 1. september kl. 11:00 þar sem farið verður yfir þær umbætur sem nýja kerfið hefur í för með sér." Hægt er að fylgjast með fundinum í spilaranum að neðan. Dagskrá: Ávarp ráðherra Inga Sæland, félags- og húsnæðismálaráðherra Ný hugmyndafræði með nýju kerfi Huld Magnúsdóttir, forstjóri TRAuðbjörg Nanna Ingvarsdóttir, sviðsstjóri örorkusviðs hjá TRSvanbjörg Berg Sigmarsdóttir, sviðsstjóri endurhæfingarsviðs hjá TR Aukin atvinnutækifæri Unnur Sverrisdóttir, forstjóri Vinnumálastofnunar Aukin endurhæfing Vigdís Jónsdóttir, forstjóri VIRK starfsendurhæfingarsjóðs Aukin samvinna Sigríður Dóra Magnúsdóttir, forstjóri Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins Fundarstjóri: Jón Björn Hákonarson, formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga. Félagsmál Vinnumarkaður Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur