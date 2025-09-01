Innlent

Bein út­sending: Nýtt ör­orku- og endur­hæfingar­kerfi tekur gildi

Atli Ísleifsson skrifar
Inga Sæland flytur opnunarerindi fundarins.
Inga Sæland flytur opnunarerindi fundarins. Vísir/Anton Brink

Nýtt örorku- og endurhæfingarkerfi tekur gildi í dag og munu breytingarnar eru umfangsmiklar og fela í sér nýja nálgun.

Þetta kemur fram á vef félags- og húsnæðismálaráðuneytisins. Þar segir að nýja kerfið sé einfaldara, greiðslur hækki, dregið sé úr tekjutengingum og fólki gert auðveldara að taka þátt á vinnumarkaði kjósi það svo. 

„Stuðningur er aukinn við fólk í endurhæfingu og áhersla lögð á að hindra að fólk falli milli kerfa og endi með ótímabært örorkumat.

Í tilefni dagsins stendur félags- og húsnæðismálaráðuneytið fyrir fundi í streymi þann 1. september kl. 11:00 þar sem farið verður yfir þær umbætur sem nýja kerfið hefur í för með sér.“

Hægt er að fylgjast með fundinum í spilaranum að neðan. 

Dagskrá:

Ávarp ráðherra

Inga Sæland, félags- og húsnæðismálaráðherra

Ný hugmyndafræði með nýju kerfi

Huld Magnúsdóttir, forstjóri TR

Auðbjörg Nanna Ingvarsdóttir, sviðsstjóri örorkusviðs hjá TR

Svanbjörg Berg Sigmarsdóttir, sviðsstjóri endurhæfingarsviðs hjá TR

Aukin atvinnutækifæri

Unnur Sverrisdóttir, forstjóri Vinnumálastofnunar

Aukin endurhæfing

Vigdís Jónsdóttir, forstjóri VIRK starfsendurhæfingarsjóðs

Aukin samvinna

Sigríður Dóra Magnúsdóttir, forstjóri Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins

Fundarstjóri:

Jón Björn Hákonarson, formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga.

