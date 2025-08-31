Hútar réðust inn til Sameinuðu þjóðanna og tóku ellefu starfsmenn í hald Agnar Már Másson skrifar 31. ágúst 2025 22:54 Ísraelsmenn drápu á fimmtudag forsætisráðherra Ísraelsmanna. AP Uppreisnarmenn Húta í Jemen réðust í dag inn í starfsstöðvar Sameinuðu þjóðanna í höfuðborg landsins og tóku ellefu starfsmenn í hald. Þetta gerist í framhaldi af því að Ísraelsmenn felldu forsætisráðherra ríkisstjórnar Húta, Ahmed Ghaleb Nasser al-Rahawi al-Yafei, í loftárás á Sanaa á fimmtudag. Sameinuðu þjóðirnar (SÞ) greina frá útspili Húta í færslu á X en þar er haft eftir Hans Grundberg, sérstökum sendifulltrúa Sameinuðu þjóðanna í Jemen, að hann fordæmi „handahófskenndar handtökur“ á starfsfólki SÞ í Sana og Hodeida í dag. Enn fremur fordæmir hann að Hútar hafi ráðist inn í húsnæði SÞ og lagt hald á hluti. Hútarnir fóru meðal annars inn í skrifstofur Matvælaáætlunar Sameinuðu þjóðanna (WFP) og UNICEF, að því er CNN hefur eftir yfirlýsingum stofnananna tveggja sem báðar heyra undir SÞ. „Að minnsta kosti 11 starfsmenn SÞ voru handteknir. Þessar handtökur bætast við þá 23 starfsmenn SÞ sem þegar eru í haldi, sumir allt frá 2021 og 2023, og einn samstarfsfélaga sem lést í haldi fyrr á þessu ári,“ er haft eftir Grundberg. „Þessar aðgerðir hindra verulega umleitanir til að flytja neyðargögn og stuðla að friði í Jemen.“ Hann krefst þess að Hútar, sem njóta stuðnings írönsku klerkastjórnarinnar, sleppi öllu starfsfólki SÞ tafarlaust. „Ég stend með handteknum samstarfsfélögum mínum og fjölskyldum þeirra. Lausn þeirra mun áfram vera forgangsmál fyrir mig og allar Sameinuðu þjóðirnar.“ Jemen Sameinuðu þjóðirnar Átök í Ísrael og Palestínu Ísrael Mest lesið Vilja losna við lífsýni sem tengt var Ásu Erlent Friðarsúlan „gagnslaus“ og megi alveg eins heita „woke-súlan“ Innlent „Dökk að utan en mjólkurhvít að innan“ Innlent Fer hörðum orðum um „óveðursskýið“ Jóhann Pál Innlent Sár yfir Nóbelnum og rak Modi í faðm Xi Erlent Mótorhjólakappi fluttur á sjúkrahús eftir árekstur við framúrakstur Innlent Vilja reisa gervigreindarborgir á rústum Gasa Erlent Biðjast ekki afsökunar Innlent „Mikill léttir“ af nýjum þingflokksformanni Innlent Gamall Volvo stóð í ljósum logum í Breiðholti Innlent Fleiri fréttir Hútar réðust inn til Sameinuðu þjóðanna og tóku ellefu starfsmenn í hald Biðjast ekki afsökunar BMX brós strákarnir hafa skemmt á flestum bæjarhátíðum sumarsins Mótorhjólakappi fluttur á sjúkrahús eftir árekstur við framúrakstur Friðarsúlan „gagnslaus“ og megi alveg eins heita „woke-súlan“ Netþrjótar hirða meira en hálfan milljarð og verktaki bendir á borgina Gamall Volvo stóð í ljósum logum í Breiðholti Varðturnarnir á bak og burt Mikill hugur hjá skógræktarfólki um allt land Fer hörðum orðum um „óveðursskýið“ Jóhann Pál Boðar sumarveður inn í september Google Maps beinir ökumönnum um Krýsuvíkurleiðina vegna villu Uppsagnir vegna veiðigjalda, hamfarakólnun og fagnaðarlæti Flokks fólksins Ísland standi frammi fyrir hamfarakólnun verði ekkert gert „Mikill léttir“ af nýjum þingflokksformanni Hafstraumar, menntun, húsnæðisverð og pólitíkin í haust á Sprengisandi Tvö útköll vegna veiðarfæra í skrúfum Ósammála því að jarðvarmavirkjanir séu í losunarbókhaldinu Vilja búa til „friðarfána“ svo ekki þurfi að flagga erlendum fánum „Dökk að utan en mjólkurhvít að innan“ Þjóðin sé orðin þreytt á málþófi Tókst ekki að flýja lögreglu og var gómaður með þrjá hnífa og meint eiturlyf Leikskólabörn sungu með 89 ára harmonikuleikara í Garðabæ Skorar á verktaka að lækka íbúðaverð Björguðu ketti sem var fastur inni í Teslu Varnaðarorð sálfræðings, auðveldari leið inn á húsnæðismarkað og bangsakvöld Lýst eftir Ólafi í Búlgaríu Þyrlan kölluð út vegna beinbrotinnar göngukonu Vesturbæjarlaug opnar enn á ný Fjallað um Skjöld Íslands í forsíðugrein stórblaðs Sjá meira