Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu stöðvaði erlendan ferðamann sem mældist á 206 kílómetra hraða þar sem hámarkshraði var 90 kílómetrar á klukkustund.
Í dagbók lögreglu, þar sem er greint frá verkefnum milli klukkan 5 og 17 í dag, segir að ökurþjóturinn megi búast við hárri sekt vegna hraðakstursins.
Málinu er ekki lýst frekar en það er skráð á lögreglustöð 4 sem sinnir verkefnum í Grafarvogi, Mosfellsbæ, og Árbæ.
Í öðrum fregnum í umdæminu segir að tilkynnt hafi verði um skemmdarverk á bifreið þar sem hún var kyrrstæð utan við matvöruverslun.