Michael Salisbury átti að vera myndbandsdómari á stórleik Liverpool og Arsenal í ensku úrvalsdeildinni í dag en var óvænt tekinn af leiknum.
Enski dómarasamtökin tilkynntu um breytinguna aðeins nokkrum klukkutímum fyrir leik.
John Brooks verður myndbandsdómari á leiknum í staðinn en Chris Kavanagh verður áfram aðaldómarinn eins og tilkynnt hafði verið.
Liverpool og Arsenal hafa unnið tvo fyrstu leiki sína á þessu tímabili og enduðu líka í tveimur efstu sætum deildarinnar á síðustu leiktíð. Þeir gerast því ekki stærri leikirnir.
The Independent segir að dómarasamtökin PGMOL hafi litið svo á að Salisbury hafi gert stór mistök þegar hann kallaði á Robert Jones í skjáinn í leik Chelsea og Fulham í ensku úrvalsdeildinni í gær. Honum var refsað með því að taka hann af stórleiknum.
Joshua King hélt þá að hann hefði komið Fulham yfir en dómarinn dæmdi markið af eftir að hafa farið í skjáinn. Dómurinn var mjög umdeildur.
VAR official Michael Salisbury has been dropped from the Liverpool and Arsenal game after the PGMOL said it was a mistake for the video assistant referee to disallow Fulham's opening goal at Chelsea on Saturday. pic.twitter.com/ztcY9pzX6C— BBC Sport (@BBCSport) August 31, 2025
VAR official Michael Salisbury has been dropped from the Liverpool and Arsenal game after the PGMOL said it was a mistake for the video assistant referee to disallow Fulham's opening goal at Chelsea on Saturday. pic.twitter.com/ztcY9pzX6C