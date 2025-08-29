Enski boltinn

Tommi Stein­dórs fór á kostum í framburðarprófi

Stefán Árni Pálsson skrifar
Tommi er tungumálamaður.
Útvarpsmaðurinn Tómas Steindórsson var gestur vikunnar í Varsjáni á Sýn Sport á þriðjudaginn. En Tómas er mikill stuðningsmaður West Ham og verið það í mörg ár.

Í þættinum stillir hann upp liði af fimm uppáhalds leikmönnum sínum úr herbúðum West Ham og það í sögu félagsins.

En einnig var hann settur í ákveðið framburðarpróf. Tómas fékk fimm nöfn af leikmönnum í ensku úrvalsdeildinni fyrir framan sig og átti að reyna bera þau rétt fram.

Útkoman alveg lygilega eins og sjá má hér að neðan.

Klippa: Tommi Steindórs fór á kostum í framburðarprófi
