Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir, þingkona Flokks fólksins, segir mikinn létti að Sjálfstæðisflokkurinn hafi fengið nýjan þingflokksformann. Hún hafi kviðið vetrinum undir fráfarandi forystu.
Ólafur Adolfsson, þingmaður Norðvesturkjördæmis, tók við þingformennsku Sjálfstæðisflokksins í gær og var breytingin samþykkt einróma. Hildur Sverrisdóttir hafði gegnt embætti þingflokksformanns síðustu tvö ár. Hún tilkynnti í fyrradag að hún myndi segja af sér þingformennsku vegna þess að hún vildi ekki kynda undir átök innan flokksins.
Í viðtali við fréttastofu í gær sagði Ólafur þjóðina orðna þreytta á málþófi og það tekur Kolbrún heilshugar undir.
„Ég var nefnilega farin að kvíða vetrinum því ég óttaðist mjög að stjórnarandstaðan ætlaði að halda uppi sama hætti og á síðasta þingi og eyðileggja möguleika ríkisstjórnarinnar á að koma nauðsynlegum málum í gegn. Nú finnst mér ég geta slakað aðeins á en ég hef þó enn þá miklar áhyggjur af þingflokksformönnum hinna stjórnarandstöðuflokkanna sem héldu úti botnlausu málþófi á síðasta þingi,“ segir Kolbrún í færslu sem hún birti á Facebook í dag.
Hún segir nýjan þingflokksformann hafa veitt henni nýja von um að þingið verði starfhæft á komandi þingvetri. Kvíði hafi legið á henni eins og mara í sumar.
„Það var martröð líkast,“ segir hún.