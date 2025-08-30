Innlent

Drengurinn fannst heill á húfi

Samúel Karl Ólason skrifar
Frá leitinni í nótt.
Frá leitinni í nótt. Landsbjörg

Drengur sem leitað var í Ölfusborgum síðan síðdegist í gær fannst heill á húfi. Í kjölfarið var hann fluttur á Heilbrigðisstofnun Suðurlands á Selfossi til aðhlynningar og er nú kominn í faðm fjölskyldu sinnar.

Ekki kemur fram í tilkynningu lögreglunnar hvenær drengurinn fannst eða hvar.

Hann hafði síðast sést um klukkan fjögur í gær í Ölfusborgum en hann var hér á landi með foreldrum sínum í ferðalagi og var því ekki kunnugur staðháttum.

Meðal annars var notast við þyrlu Landhelgisgæslunnar, dróna með hitamyndavélar og hunda til leitarinnar og komu fjölmargir að henni.

