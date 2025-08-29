Þróttur á toppinn eftir endurkomusigur en Njarðvík vann líka Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 29. ágúst 2025 19:58 Þróttarar hafa verið á mikilli siglingu. vísir/Viktor Þróttur og Njarðvík komust bæði upp fyrir topplið Þórs eftir sigra í leikjum sínum í Lengjudeild karla í fótbolta í kvöld. Þróttarar lentu undir á móti Fjölni en tryggðu sér 2-1 sigur með mörkum frá Liam Daða Jeffs og Hlyns Þórhallssonar. Þetta var fjórði sigur Þróttara í röð og liðið ætlar ekki að gefa neitt eftir í baráttunni um sæti Bestu deildinni. Þróttur er nú með einu stigi meira en NJarðvík og tveimur stigum meira en Þór sem á leik inni. Oumar Diouck var maðurinn á bak við sigur Njarðvíkinga en Diouck skoraði tvö mörk í 3-1 heimasigri Njarðvíkinga á Leikni R. Þetta var tólfta og þrettánda mark Diouck í deildinni og hann er nú orðinn markahæstur í deildinni. Grindvíkingurinn Adam Árni Róbertsson var markahæstur með tólf mörk fyrir þessa umferð. Valdimar Jóhannsson skoraði þriðja markið áður en Adam Örn Arnarson minnkaði muninn fyrir Leikni. ÍR vann á sama tima 4-2 sigur á Keflavík í Mjóddinni en þetta var fyrsti sigur Breiðholtsliðsins í fimm leikjum. Voru aðeins búnir að fá tvö stig út úr síðustu fjórum leikjum sínum. Bergvin Fannar Helgason skoraði tvö mörk fyrir ÍR, Kristján Atli Marteinsson var með eitt og eitt markanna var sjálfsmark.Stefan Alexander Ljubicic og Eiður Orri Ragnarsson skoruðu mörk Keflvíkinga en liðið er nú í mikilli hættu að missa af úrslitakeppninni. Lengjudeild karla Þróttur Reykjavík UMF Njarðvík ÍR Keflavík ÍF Leiknir Reykjavík Fjölnir Mest lesið Uppgjörið: FH - Veszprém 22-32 | Takk Aron Handbolti Hætti við að giftast fótboltastjörnunni af því að allt var skráð á móður hans Fótbolti Blikar mæta Loga, Shakhtar og Shamrock Fótbolti Nýja Liverpool stjarnan fær sultarlaun Enski boltinn „Sérfræðingurinn má hringja í mig og koma með þetta plan B“ Körfubolti Framtíð Maríu hjá Marseille í óvissu eftir uppþotið í æfingaleik Fótbolti Mourinho rekinn frá Fenerbahce Fótbolti „Negldi Tryggva með hnénu, hoppaði á hann og fór í höndina“ Körfubolti Hákon mætir Frey, Sævari og Eggerti í Evrópudeildinni Fótbolti Aron spilar síðasta leikinn: „Held að ég sé ekki búinn að gleyma öllu“ Handbolti Fleiri fréttir Fylkismenn með þriðja sigur sinn í röð Þróttur á toppinn eftir endurkomusigur en Njarðvík vann líka Uppgjör Tindastóll-Víkingur 1-5 | Víkingskonur upp um þrjú sæti Uppgjörið: FH - Þróttur 3-0 | FH náði í þrjú mikilvæg stig með sigri gegn Þrótti „Hefur komið með stál og styrk og þekkingu inn í varnarleik Stjörnunnar“ „Ekkert auðvelt fyrir þann sem fer í hans skó“ Sjáðu draumamark Tryggva, erfitt víti í rokinu og Valdimar leiða Víking til sigurs Uppgjörið: Víkingur - Vestri 4-1 | Víkingar fóru illa með nýkrýnda bikarmeistara Uppgjörið: Valur - Afturelding 4-3 | Valur skoraði fjögur í seinni og endurheimti toppsætið Taplausir síðan Caulker kom inn í liðið Fall reyndist fararheill hjá Eyjakonum Sjáðu Örvarnar hitta í mark á Meistaravöllum Sjáðu gullstrákana í Vestra fagna: „Vorum bara miklu stærra lið“ Óskar Hrafn: Stundum hata ég fótbolta Jökull: Förum ekki hærra með svona frammistöðu Örvar: Tökum þessa þrjá punkta og förum brosandi heim Uppgjör: KR-Stjarnan 1-2 | Örvar kom Stjörnunni inn í titilbaráttuna Markvörður ÍBV kominn með fimm gul spjöld í sumar Sjáðu dramatíkina í Krikanum og mörkin fyrir norðan „Við eigum bestu stuðningsmenn á landinu“ „Óskar seldi mér bara hugmyndina sína“ Fer í aðgerð á föstudag og frá í sex til átta mánuði Töpuðu 15-0 í síðasta leik og mættu ekki til leiks í gær Uppgjörið: FH - ÍBV 1-1 | Alvöru dramatík í uppbótartíma Uppgjörið: KA - Fram 2-0 | Sanngjarn sigur heimamanna Myndaveisla frá sögulegri stund Vestra „Það er æfing á morgun“ „Flottasta mark sem ég hef skorað á ferlinum“ Patrick sleit hásin og verður frá út tímabilið „Lið úr bæ þar sem eru fleiri fiskar og kindur en fólk“ Sjá meira