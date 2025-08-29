Hefur ekki gerst hjá enska landsliðinu í 33 ár Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 29. ágúst 2025 22:31 Það er alls ekki nóg að vera í Liverpool eða Manchester United til að komast i landsliðshóp hjá Thomas Tuchel. EPA/NEIL HALL Thomas Tuchel bauð upp á sérstakan landsliðshóp þegar hann tilkynnti enska landsliðið fyrir leiki í undankeppni HM í næsta mánuði. Val eins og Tuchel bauð upp á að þessu sinni hefur ekkert sést hjá enska landsliðinu í meira en þrjá áratugi. Tuchel varð nefnilega fyrsti landsliðsþjálfarinn i 33 ár sem velur engan leikmann frá Liverpool eða Manchester United í landsliðshópinn sinn. Það gerðist síðast leik hjá enska landsliðinu þegar liðið spilaði vináttulandsleik við Samveldið 29. apríl 1992. Gary Lineker og Trevor Steven skoruðu mörk enska landsliðsins í þeim leik en leikurinn fór fram í Moskvu og endaði með 2-2 jafntefli. Manchester United mennirnir sem var hafa verið í kringum hópinn en voru ekki valdir eru Harry Maguire, Kobbie Mainoo. Liverpool maðuirnn sem hefur verið í kringum hópinn er Curtis Jones. Af ensku liðunum þá er Arsenal með fjóra leikmenn í hópnum en það eru líka þrír leikmenn frá Aston Villa, Crystal Palace og Newcastle. Manchester City og Nottingham Forest eru bæði með tvo leikmenn í hópnum. Alls eiga tíu lið í ensku úrvalsdeildinni leikmann í hópnum því Brentford, Chelsea, Tottenham og West Ham eru öll með einn leikmann í hópnum hjá Tuchel. View this post on Instagram A post shared by The Athletic | Football (@theathleticfc) HM 2026 í fótbolta Enski boltinn Mest lesið Uppgjörið: FH - Veszprém 22-32 | Takk Aron Handbolti Hætti við að giftast fótboltastjörnunni af því að allt var skráð á móður hans Fótbolti „Sérfræðingurinn má hringja í mig og koma með þetta plan B“ Körfubolti Blikar mæta Loga, Shakhtar og Shamrock Fótbolti Nýja Liverpool stjarnan fær sultarlaun Enski boltinn „Stórkostlegur dagur og stórkostlegt kvöld“ Handbolti Framtíð Maríu hjá Marseille í óvissu eftir uppþotið í æfingaleik Fótbolti Mourinho rekinn frá Fenerbahce Fótbolti Ómar Ingi skoraði úr ellefu fyrstu skotunum og endaði með fimmtán mörk Handbolti „Negldi Tryggva með hnénu, hoppaði á hann og fór í höndina“ Körfubolti Fleiri fréttir Hefur ekki gerst hjá enska landsliðinu í 33 ár Romano segir Real Betis hafa dregið samþykkt tilboð í Antony til baka Tommi Steindórs fór á kostum í framburðarprófi Fylkismenn með þriðja sigur sinn í röð Fyrsta tapið hjá Willum og félögum kom í Leicester Modric lagði upp í fyrsta sigri AC Milan Þróttur á toppinn eftir endurkomusigur en Njarðvík vann líka Brynjólfur með tvö í kvöld og er orðinn markahæstur í hollensku deildinni Tottenham borgar 8,6 milljarða fyrir Xavi Simons Tveir nýliðar en ekkert pláss fyrir Trent og Grealish „Stundum hata ég leikmenn mína“ Framtíð Maríu hjá Marseille í óvissu eftir uppþotið í æfingaleik Hákon mætir Frey, Sævari og Eggerti í Evrópudeildinni Sjáðu Breiðablik tryggja sér sæti í Sambandsdeildinni Sandra María fer aftur út í atvinnumennsku Blikar mæta Loga, Shakhtar og Shamrock Smá stress fyrir föðurhlutverkinu Spurs að landa Xavi Simons Mourinho rekinn frá Fenerbahce Mainoo vill fara á láni Nýja Liverpool stjarnan fær sultarlaun Hætti við að giftast fótboltastjörnunni af því að allt var skráð á móður hans Fyrsta skrefið í átt að því að leysa Isak málið Landsliðsþjálfarinn vissi ekkert um útspil Haaland Uppgjör: Virtus-Breiðablik 1-3 | Blikar lönduðu öllum milljónunum Solskjær rekinn eftir tapið í kvöld Chelsea búið að kaupa Garnacho Sendi Albert inn á í hálfleik þegar útlitið var orðið svart Uppgjör Tindastóll-Víkingur 1-5 | Víkingskonur upp um þrjú sæti Uppgjörið: FH - Þróttur 3-0 | FH náði í þrjú mikilvæg stig með sigri gegn Þrótti Sjá meira