Í beinni
Fótbolti - Besta deild karla
ÍBV
ÍA
Fótbolti - Besta deild karla
Afturelding
FH
Fótbolti - Besta deild karla
Vestri
KR
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
Brighton
Manchester City
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Gufunesmálið
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Pallborðið
Kompás
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Kauphöllin
Seðlabankinn
Vistaskipti
Veitingastaðir
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
Eurobasket 2025
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf Aldísar
Samstarf
Tískutal
Tíska og hönnun
Útkall
Einkalífið
Hús og heimili
Skoðun
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Menu
Calendar
sunnudagur 31. ágúst 2025
16 °C
Reykjavík
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Gufunesmálið
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Pallborðið
Kompás
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Kauphöllin
Seðlabankinn
Vistaskipti
Veitingastaðir
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
Eurobasket 2025
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf Aldísar
Samstarf
Tískutal
Tíska og hönnun
Hús og heimili
Skoðun
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Í beinni
Fótbolti - Besta deild karla
ÍBV
ÍA
Fótbolti - Besta deild karla
Afturelding
FH
Fótbolti - Besta deild karla
Vestri
KR
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
Brighton
Manchester City
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Innskráning
Innskráning
Bein lýsing
Miðstöð
Liðin
Stöðutafla
Bein lýsing
Leikirnir
Sjá alla
Mest lesið
„Stórt stökk að flytja ein til annars lands sextán ára“
Sport
Andri Lucas flytur til Englands
Enski boltinn
Hneykslaður á United: Fögnuðu markspyrnu eins og þeir væru að vinna HM
Enski boltinn
Feðgarnir slógust eftir leik
Sport
„Ein besta manneskja sem ég hef kynnst“
Körfubolti
Fyrirliðinn ekki með landsliðinu og varnarmaður inn fyrir sóknarmann
Fótbolti
Hjörvar tók Nablann í fangið meðan stressið náði hámarki
Fótbolti
Búinn að græða meira en fjórtán milljarða á því að vera rekinn
Fótbolti
Kjartan Henry velur vítaskyttur FH en enginn hlustar á hann
Íslenski boltinn
Jackson neyddur aftur til Chelsea þvert gegn vilja sínum
Fótbolti
Fleiri fréttir
Í beinni: ÍBV - ÍA | Tíminn að renna út hjá gula stórveldinu
Í beinni: Vestri - KR | Ennþá partý á Ísafirði?
Baldur hefur mjög litla trú á því að Blikar verði Íslandsmeistarar í ár
Kjartan Henry velur vítaskyttur FH en enginn hlustar á hann
Uppgjörið: Þór/KA - Fram 1-2 | Dramatískur sigur Fram
Grindvíkingar í bullandi fallhættu eftir tap á Húsavík
Uppgjörið: FHL-Stjarnan 0-3 | Stjörnukonur sóttu þrjú stig austur
Fylkismenn með þriðja sigur sinn í röð
Þróttur á toppinn eftir endurkomusigur en Njarðvík vann líka
Uppgjör Tindastóll-Víkingur 1-5 | Víkingskonur upp um þrjú sæti
Uppgjörið: FH - Þróttur 3-0 | FH náði í þrjú mikilvæg stig með sigri gegn Þrótti
„Hefur komið með stál og styrk og þekkingu inn í varnarleik Stjörnunnar“
„Ekkert auðvelt fyrir þann sem fer í hans skó“
Sjáðu draumamark Tryggva, erfitt víti í rokinu og Valdimar leiða Víking til sigurs
Uppgjörið: Víkingur - Vestri 4-1 | Víkingar fóru illa með nýkrýnda bikarmeistara
Uppgjörið: Valur - Afturelding 4-3 | Valur skoraði fjögur í seinni og endurheimti toppsætið
Taplausir síðan Caulker kom inn í liðið
Fall reyndist fararheill hjá Eyjakonum
Sjáðu Örvarnar hitta í mark á Meistaravöllum
Sjáðu gullstrákana í Vestra fagna: „Vorum bara miklu stærra lið“
Óskar Hrafn: Stundum hata ég fótbolta
Jökull: Förum ekki hærra með svona frammistöðu
Örvar: Tökum þessa þrjá punkta og förum brosandi heim
Uppgjör: KR-Stjarnan 1-2 | Örvar kom Stjörnunni inn í titilbaráttuna
Markvörður ÍBV kominn með fimm gul spjöld í sumar
Sjáðu dramatíkina í Krikanum og mörkin fyrir norðan
„Við eigum bestu stuðningsmenn á landinu“
„Óskar seldi mér bara hugmyndina sína“
Fer í aðgerð á föstudag og frá í sex til átta mánuði
Töpuðu 15-0 í síðasta leik og mættu ekki til leiks í gær
Sjá meira
Mest lesið
„Stórt stökk að flytja ein til annars lands sextán ára“
Sport
Andri Lucas flytur til Englands
Enski boltinn
Hneykslaður á United: Fögnuðu markspyrnu eins og þeir væru að vinna HM
Enski boltinn
Feðgarnir slógust eftir leik
Sport
„Ein besta manneskja sem ég hef kynnst“
Körfubolti
Fyrirliðinn ekki með landsliðinu og varnarmaður inn fyrir sóknarmann
Fótbolti
Hjörvar tók Nablann í fangið meðan stressið náði hámarki
Fótbolti
Búinn að græða meira en fjórtán milljarða á því að vera rekinn
Fótbolti
Kjartan Henry velur vítaskyttur FH en enginn hlustar á hann
Íslenski boltinn
Jackson neyddur aftur til Chelsea þvert gegn vilja sínum
Fótbolti
Í beinni
Fótbolti - Besta deild karla
ÍBV
ÍA
Fótbolti - Besta deild karla
Afturelding
FH
Fótbolti - Besta deild karla
Vestri
KR
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
Brighton
Manchester City
Fréttir
Nýjast
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Gufunesmálið
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Pallborðið
Kompás
Ferðamennska á Íslandi
Flóttamenn
Donald Trump
Fréttaskýringar
Víglínan
Alþingi
Viðskipti
Nýjast
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Kauphöllin
Seðlabankinn
Vistaskipti
Veitingastaðir
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Stjórnarmaðurinn
Klinkið
Skjóðan
Sport
Nýjast
Staðan í deildum
Enski boltinn
Eurobasket 2025
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Golf
Fótbolti
MMA
Formúla 1
Meistaradeildin
Hestar
NBA
Íslenski boltinn
Lífið
Nýjast
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf Aldísar
Samstarf
Tískutal
Tíska og hönnun
Útkall
Einkalífið
Hús og heimili
Tíska og hönnun
Poppkastið
Gagnrýni
Tónlist
Saga til næsta bæjar
Bíó og sjónvarp
Leikjavísir
Kynningar
Matarvísir
Skoðun
Nýjast
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Hlaðvarp
Sjónvarp
Nýjast
Sjónvarp
Flokkar
Stöð 2 Vísir
Vinsælast
Útvarp
Útvarp
Flokkar
Íslenska Bylgjan
Útvarp 101
Apparatið
Vefir 365 miðla
Stöð 2
Bylgjan
FM957
X977
365
Flokkar
Smáauglýsingar
Bílar