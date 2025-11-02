Daninn Tommy Fredsgaard Nielsen hefur verið ráðinn þjálfari meistaraflokks karla í knattspyrnu hjá Knattspyrnufélaginu Reyni Sandgerði fyrir næsta leiktímabil.
Skrifað var undir samning við Tommy í Reynisheimilinu í Sandgerði í gær.
Arnór Siggeirsson sem spilaði með liðinu síðastliðið sumar skrifaði einnig undir samning sem aðstoðarþjálfari og leikmaður fyrir komandi tímabil. Þá skrifuðu leikmennirnir Valur Magnússon og Alex Reynisson undir samninga en báðir léku þeir með félaginu á síðasta tímabili.
„Við fórum nýja leið í ár og auglýstum eftir aðalþjálfara til stýra liðinu á komandi tímabili. Við fengum rúmlega 20 umsóknir sem kom skemmtilega á óvart og voru nokkrar mjög góðar. Stjórnin var þó sammála um að bjóða Tommy verkefnið. Við erum mjög ánægð með ráðninguna og hlökkum til samstarfsins,“ sagði Hannes Jón Jónsson, nýkjörinn formaður knattspyrnudeildarinnar, í fréttatilkynningu.
Tommy Fredsgaard Nielsen hefur mikla reynslu í knattspyrnuheiminum bæði sem leikmaður og þjálfari. Hann lék meðal annars með AGF í Danmörku áður en hann kom til Íslands þar sem hann spilaði lengst af með FH og Fjallabyggð.
Tommy hefur einnig sinnt þjálfun síðustu ár, meðal annars hjá FH í fjögur ár, Þrótti, Víði og Grindavík.
„Liðið stóð sig vel í sumar þar sem það hafnaði í fimmta sæti 3. deildar. Við sjáum fyrir okkur að byggja liðið áfram upp á heimamönnum og tel ég að við höfum alla burði til þess að ná góðum árangri næsta sumar. Ég hlakka til þess að takast á við þetta metnaðarfulla verkefni og leggja mitt af mörkum fyrir Reyni Sandgerði“ sagði Tommy í fréttatilkynningu.