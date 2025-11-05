Leiðir Breiðabliks og Damir skilja Aron Guðmundsson skrifar 5. nóvember 2025 14:51 Damir Muminovic mun ekki klæðast treyju Breiðabliks á næsta tímabili vísir / ernir Damir Muminovic er á förum frá Breiðabliki eftir að núverandi samningur hans rennur sitt skeið í lok þessa árs. Honum verður ekki boðin nýr samningur hjá Blikum. Þetta staðfestir Ólafur Ingi Skúlason, þjálfari Breiðabliks í samtali við Breiðablik en í morgun kom fram á Fótbolti.net að miðilinn hefði heimildir fyrir því að þetta væri raunin. „Damir er að renna út á samningi og verður ekki áfram hjá okkur. Það er staðfest og búið að láta hann vita af því,“ segir Ólafur Ingi Skúlason, þjálfari Breiðabliks í samtali við íþróttadeild. „Það er bara partur af fótboltanum. Damir er búinn að vera frábær fyrir félagið í fjöldamörg ár og nú skilja leiðir og allt í góðu. Þetta er bara sú ákvörðun sem var tekin.“ Eins og fyrr segir rennur samningur Damirs út í lok þessa árs og gæti hann því enn leikið nokkra Evrópuleiki fyrir Breiðablik sem standa í ströngu í deildarkeppni Sambandsdeildar Evrópu og eiga til að mynda leik gegn Shakhtar Donetsk á morgun. Hinn 35 ára gamli Damir á að baki um 370 leiki fyrir Breiðablik og hefur um árabil verið mikilvægur hlekkur af varnarlínu liðsins. Hann hefur í tvígang orðið Íslandsmeistari með liðinu, árið 2022 undir stjórn Óskars Hrafns Þorvaldssonar og 2024 undir stjórn Halldórs Árnasonar. Besta deild karla Breiðablik Íslenski boltinn Mest lesið Kristófer Acox kallar sig glæpamann Körfubolti Svona var blaðamannafundur Arnars Fótbolti Rooney að kenna að Liverpool er komið á sigurbrautina á ný? Enski boltinn Arnar Gunnlaugsson las yfir vælandi fýlupúkum hjá Real Madrid Fótbolti Littler kjörinn kynþokkafyllsti íþróttamaður heims Sport Hópurinn fyrir lokaleikina: Hörður og Jóhann snúa aftur Fótbolti „Ég myndi ekki óska neinum þess að lenda í þessu“ Fótbolti Besta tenniskona heims tekur þátt í nýrri „Baráttu kynjanna“ Sport Fékk faðmlag frá konu Diogo Jota í miðju maraþoni Enski boltinn Þurfti að kaupa nýjan iPhone fyrir alla í liðinu Fótbolti Fleiri fréttir Leiðir Breiðabliks og Damir skilja „Við viljum koma Haukum á fótboltakortið“ Fram líka fljótt að finna nýja ást „Í ástarsorg er gott að finna sér nýja ást sem fyrst“ Fanndís hefur ekkert heyrt frá Val og íhugar að hætta „Það verður hundleiðinlegt að spila við Val“ Hermann tekinn við Val Fóru nýja leið í ár og auglýstu eftir þjálfara: Tommy Nielsen ráðinn Pablo og Óskar Örn inn í þjálfarateymi Hauka FH-ingar kveðja Kjartan Henry Tölur úr Bestu: Bjartur Bjarmi fór í flestar tæklingar af öllum Gísli semur við Skagamenn Óskar Smári tekur við Stjörnunni Bretinn ráðinn tæknilegur ráðgjafi hjá Val Fram þvertekur fyrir metnaðarleysi og leitar að nýjum þjálfurum Tölur úr Bestu: Hallgrímur Mar bjó til langflest færi „Mjög sáttur með samninginn“ „Hefði séð eftir því alla ævi“ Magnús Már í viðræðum við HK Uppgjörið: Ísland - Norður-Írland 3-0 | Áfram hluti af elítunni Tölur úr Bestu 2025: Klúðraði langflestum dauðafærum í sumar FH bíður með að tilkynna nýjan þjálfara Óskar Hrafn fer ekki fet Birnir frá Akureyri í Garðabæ Hættir með Fram Heimir kynntur til leiks í Árbænum Túfa rekinn frá Val Leyndarmáli ljóstrað upp þegar Heimir og Björn kvöddu Leikmenn kusu Patrick og Guðmund Sjáðu bananabombu Antons Loga og önnur síðustu mörk tímabilsins Sjá meira