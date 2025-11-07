Brynjar Björn Gunnarsson var í dag kynntur sem nýr þjálfari Leiknis í Lengjudeild karla í fótbolta. Hann tekur við starfinu af Ágústi Gylfasyni sem hætti að loknu síðasta tímabili.
Undir stjórn Ágústs tókst Leikni að forða sér frá falli niður í 2. deild með því að vinna tvo síðustu leiki sína og enda í 9. sæti, fjórum stigum frá fallsæti.
Brynjar býr yfir mikilli reynslu og var til að mynda sérstakur meðþjálfari Íslandsmeistara Víkings í sumar vegna kröfu UEFA um réttindi þjálfara í Evrópukeppnum.
Hann hefur einnig þjálfað HK, Örgryte og Grindavík auk þess sem hann var aðstoðarþjálfari hjá Stjörnunni og Fylki.
Sem leikmaður lék Brynjar 74 A-landsleiki fyrir Íslands hönd og hann á að baki farsælan atvinnumannaferil erlendis með Stoke, Nottingham Forest, Watford og Reading á Englandi, Vålerenga í Noregi og Örgryte í Svíþjóð.
Með ráðningu Brynjars til Leiknis hafa nú þrjú félög í Lengjudeildinni ráðið nýjan þjálfara í vikunni því áður hafði HK tilkynnt um komu Gunnars Heiðars Þorvaldssonar og Njarðvík um komu Davíðs Smára Lamude.