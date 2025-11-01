Pablo og Óskar Örn inn í þjálfarateymi Hauka Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 1. nóvember 2025 13:40 Brynjar Viggósson, formaður knattspyrnudeildar Hauka, býður hér þá Pablo Punyed og Óskar Örn Hauksson velkomna í félagið. Haukar Fótbolti Haukarnir ætla sér stóra hluti í fótboltanum næsta sumar og þeir kynntu tvær goðsagnir til leiks í nýja fótboltahúsinu sínu í dag. Þetta eru þeir Pablo Punyed og Óskar Örn Hauksson sem báðir hafa unnið fjölmarga titla á sínum ferli og voru liðsfélagar hjá bæði KR og Víkingi. Pablo verður spilandi aðstoðarþjálfari hjá liðinu en Óskar verður í hlutverki aðstoðarþjálfara og styrktarþjálfara. Haukar enduðu í sjöunda sæti í C-deildinni í sumar en ætla greinilega að snúa vörn í sókn á komandi leiktíð. Guðjón Pétur Lýðsson er nýr þjálfari liðsins síðan í haust. Pablo er 35 ára gamall miðjumaður sem kvaddi Víkinga á dögunum. Hann hefur stóra titla með ÍBV, Stjörnunni, KR og Víkingum þar sem hann varð þrisvar Íslandsmeistari. Hann hefur alls unnið fimm Íslandsmeistaratitla og fjóra bikarmeistaratitla á Íslandi. Óskar Örn er 41 árs og endaði feril sinn í fyrrasumar sem spilandi styrktarþjálfari hjá Víkingi. Hann er leikjahæsti leikmaður í sögu efstu deildar með 382 leiki. Óskar hefur unnið þrjá Íslandsmeistaratitla og fjóra bikarmeistaratitla á Íslandi. Haukar Mest lesið Harma rasíska og transfóbíska grein liðsfélaga Sveindísar Fótbolti Alfreð hissa: Veit að Íslendingar geta mun betur Handbolti Gjöf frá mömmu vatt rækilega upp á sig Sport Segir sönginn um Jota á tuttugustu mínútu hafa áhrif á leik Liverpool Enski boltinn „Fannst þetta verða svartara og svartara“ Handbolti Haaland fór sem Jókerinn að versla bleyjur Enski boltinn Arne Slot: „Þetta er síðasta spurningin sem ég átti von á“ Enski boltinn Hlýtur að vera alvöru krísufundur í Valsheimilinu um helgina Körfubolti „Ég er ekki Schmeichel í dulargervi“ Enski boltinn Besta byrjun Chicago Bulls síðan Jordan var í liðinu Körfubolti Fleiri fréttir Pablo og Óskar Örn inn í þjálfarateymi Hauka FH-ingar kveðja Kjartan Henry Tölur úr Bestu: Bjartur Bjarmi fór í flestar tæklingar af öllum Gísli semur við Skagamenn Óskar Smári tekur við Stjörnunni Bretinn ráðinn tæknilegur ráðgjafi hjá Val Fram þvertekur fyrir metnaðarleysi og leitar að nýjum þjálfurum Tölur úr Bestu: Hallgrímur Mar bjó til langflest færi „Mjög sáttur með samninginn“ „Hefði séð eftir því alla ævi“ Magnús Már í viðræðum við HK Uppgjörið: Ísland - Norður-Írland 3-0 | Áfram hluti af elítunni Tölur úr Bestu 2025: Klúðraði langflestum dauðafærum í sumar FH bíður með að tilkynna nýjan þjálfara Óskar Hrafn fer ekki fet Birnir frá Akureyri í Garðabæ Hættir með Fram Heimir kynntur til leiks í Árbænum Túfa rekinn frá Val Leyndarmáli ljóstrað upp þegar Heimir og Björn kvöddu Leikmenn kusu Patrick og Guðmund Sjáðu bananabombu Antons Loga og önnur síðustu mörk tímabilsins Uppgjörið: Stjarnan - Breiðablik 2-3 | Stjarnan í Evrópu þrátt fyrir tap „Held að ég geti ekki gert mikið meira“ Uppgjörið: Vestri - KR 1-5 | KR bjargaði sér og sendi Vestra í Lengjudeildina Uppgjörið: ÍA - Afturelding 1-0 | Afturelding staldraði stutt við í efstu deild Uppgjörið: Víkingur - Valur 2-0 | Meistararnir klára tímabilið með stæl Uppgjörið: ÍBV - KA 3-4 | KA tryggði sér Forsetabikarinn þriðja árið í röð Ráðast örlög Aftureldingar inni í höll? „Þetta verður bara veisla fyrir vestan“ Sjá meira