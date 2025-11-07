Íslenski boltinn

„Hlutir sem gerast þarna sem sátu að­eins í mér“

Aron Guðmundsson skrifar
Davíð Smári Lamude skráði nafn sitt rækilega í sögubækurnar með sínum þætti í fyrsta stóra titli Vestfjarða í fótbolta sem þjálfari Vestra vísir/Ernir

Davíð Smári Lamu­de segir það hafa orðið fljótt ljóst eftir sigur með Vestra í bikarúr­slitum gegn Val að hann yrði ekki áfram með liðið á næsta ári. Hlutir sem áttu sér stað í kringum og eftir þann leik sitja enn í honum, þó sé enginn bitur­leiki til staðar.

Davíð Smári hefur nú tekið við þjálfun Njarðvíkur en undir stjórn náði lið Vestra sögu­legum árangri, kom sér upp í Bestu deildina árið 2023 og varð á nýaf­stöðnu tíma­bili bikar­meistari í fyrsta sinn í sögu félagsins með sigri á Val í úr­slita­leik á Laugar­dals­velli og tryggði sér um leið Evrópusæti.

Vestri byrjaði það tíma­bilið í Bestu deildinni vel og var lengi vel í efri hlutanum en eftir bikar­meistara­titilinn tók að halla undan fæti í deildinni og Vestri dróst niður í fall­baráttu. Undir lok septem­ber­mánaðar bárust svo þau tíðindi að Davíð hefði verið sagt upp störfum. Tíðindin komu honum á óvart.

„Örfáar vikur höfðu liðið frá því að gerðum liðið að bikar­meisturum, mér hefur gengið vel í þessum stóru leikjum og fyrir okkur voru margir stórir leikir fram­undan,“ segir Davíð Smári. „Vissu­lega höfðu slæm töp átt sér stað eftir bikar­leikinn en ég hafði trú á verk­efninu og hélt að við myndum snúa þessu við. Okkur vantaði auðvitað ekki mörg stig, í raun bara einn sigur þegar að ég er látinn fara. Þetta kom mér og fleirum virki­lega á óvart, þá vísa ég til leik­manna auðvitað líka. Þetta var erfitt sím­tal að fá, erfiðir dagar sem tóku við eftir þetta en ég hélt samt áfram að fylgjast með, hélt áfram með Vestra.“

Vestri er bikarmeistari. vísir / ernir

Hefði viljað skemmtilegri endalok

Á þeim tíma­punkti sem honum var sagt upp störfum hafði Davíð Smári þegar ákveðið sjálfur að leiðir hans og Vestra myndu skilja eftir tíma­bilið. Svo fór að Vestri féll úr Bestu deildinni að lokum.

„Það eru hlutir sem gerast þarna sem að sátu aðeins í mér og sitja kannski í mér ennþá. Ég, var ekki alveg nægi­lega sáttur við sam­skipti mín og stjórnar félagsins svona í kringum og eftir bikar­leikinn. En ég held því samt alveg til haga að ég bar gríðar­lega virðingu fyrir starfi mínu sem þjálfari Vestra og það er alveg klárt mál að ég reyndi ekki að láta það hafa áhrif á liðið og leik­menn hver svo sem ákvörðun mín yrði. En það varð fljótt ljóst eftir bikarúr­slita­leikinn að ég yrði ekki þjálfari Vestra árið á eftir.“

Davíð Smári fór í tvígang með lið Vestra í úrslitaleik á Laugardalsvelli og vann liðið báða leiki.Vísir/

Þegar að hann lítur um öxl núna er Davíð of­boðs­lega stoltur af veg­ferðinni sem Vestra liðið átti undir hans stjórn. 

„Ég er líka of­boðs­lega stoltur fyrir hönd stjórnarinnar, þrátt fyrir að þetta hafi endað eins og þetta endaði. Þá verður stjórnin að vera of­boðs­lega stolt af þeim árangri sem náðist. Það er enginn bitur­leiki en vissu­lega hefði ég viljað sjá þetta enda á skemmti­legri hátt, bæði fyrir félagið og auðvitað fyrir mig líka. Að svona ein­hvern veginn að ná að kveðja fólkið mitt. Það er alveg klárt mál.“

Sofnað á verðinum

Framan af móti gekk Vestra afar vel og fékk fá mörk á sig. Liðið stóð síðan uppi sem bikar­meistari í ágúst en eftir það var eins og ein­hver breyting hefði átt sér stað. Liðið var ólíkt sjálfu sér og gildin sem höfðu ein­kennt það framan af móti voru horfin.

„Það var of­boðs­lega skrýtið að sjá liðið svona, svona brotið eins og var undir lok. móts og og engin ein ástæða fyrir því. Þú veist, ég tek ábyrgð á því sem ég get tekið ábyrgð á. Svo verða aðrir að taka ábyrgð á sinni eigin frammistöðu. Og mögu­lega stjórnin að taka ábyrgð á ein­hverju sem hún getur tekið ábyrgð á.“

Davíð Smári á hliðarlínunni á Kerecisvellinum á Ísafirði fyrr á tímabilinu.Vísir/Anton Brink

En hvað gerðist sem veldur því að lið Vestra nær ekki að halda dampi og gildi liðsins hverfa?

„Menn verða saddir og þetta auka þrep sem við höfðum hvarf svolítið. Svo kom eitt­hvað ákveðið kæru­leysi. Að ein­hverju leyti hjá leik­mönnum og að ein­hverju leyti stuðnings­mönnum.“

Og minnist Davíð Smári á ræðu sína sem hann hélt á Silfurtorginu á Ísafirði eftir að bikarmeistaratitillinn var í höfn.

Davíð Smári á SilfurtorgiHafþór Gunnarsson

„Þar talaði ég um að við þyrftum að fá stuðning út mótið, því að það væri mjög strembið mót fram­undan og við værum hvergi nærri óhultir. Ég held bara að við höfum allir sofnað pínu á verðinum. Talið að við værum eitt­hvað betri en við vorum og að liðið kannski þyrfti ekki jafn mikinn stuðning og við hefðum þurft. 

Vestri er auðvitað lítið félag og að ein­hverju leyti má tala um það að ein­hverjir leik­menn í liðinu hafi ekki kannski nægi­lega reynslu. Sumir geta kannski bent á starfsteymið hafi ekki verið með nægi­lega reynslu og stjórn Vestra kannski ekki með nægi­lega reynslu. Ég tel að allir verði að draga lær­dóm af því sem að gerðist þarna og taka ábyrgð á því sem gerðist. Horfa svo fram á við.“

Afturelding - Vestri Besta Deild Karla Sumar 2025

Fall Vestra situr í Davíð Smára þó svo hann hafi skilið við liðið utan falls­væðis.

„Það var gríðar­lega sárt að sjá liðið. fara niður. Ég skal alveg viður­kenna það og situr enn þá í mér. Þetta var allt of gott lið til þess að falla. Það er erfitt að segja að það hafi ekki verið bæting á liðinu milli tíma­bila. Það er klárt mál að það var bæting á liðinu og liðið var betra í ár heldur en í fyrra eða árið á undan. En þetta fór eins og það fór, því miður.“

Vestri Besta deild karla

