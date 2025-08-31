Rayo Vallecano stöðvaði fullkomna byrjun Börsunga 31. ágúst 2025 19:01 Heimamenn fagna jöfnunarmarki kvöldsins. Angel Martinez/Getty Images Eftir tvo sigra í fyrstu tveimur leikjum spænsku 1. deildarinnar í knattspyrnu þurftu Spánarmeistarar Barcelona að sætta sig við 1-1 jafntefli gegn Rayo Vallecano í kvöld. Fyrir leik bjuggust kannski flestir við því að Börsungar myndu hafa nokkra yfirburði í leiknum, en sú varð hins vegar ekki raunin. Heimamenn í Rayo Vallecano fengu nóg af hættulegum færum í kvöld, en það voru þó Börsungar sem urðu fyrri til að brjóta ísinn þegar Lamine Yamal skoraði af vítapunktinum á 40. mínútu. Staðan því 0-1 þegar flautað var til hálfleiks, en Fran Pérez jafnaði metin fyrir heimamenn þegar rétt rúmar tuttugu mínútur voru til leiksloka. Þrátt fyrir ágætis færi á báða bóga á síðustu mínútum leiksins tókst hvorugu liðinu að finna sigurmark og niðurstaðan varð 1-1 jafntefli. Börsungar eru því með sjö stig eftir þrjá leiki á tímabilinu, en Rayo Vallecano er með fjögur. Spænski boltinn