Læknir nýtti sér sjúkraskrár til að afla viðskiptavina Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 28. ágúst 2025 21:33 Læknirinn starfaði hjá Landspítalanum. Vísir/Vilhelm Læknir á Landspítalanum nýtti sér aðgang sinn að sjúkraskrám til að afla einkafyrirtæki sem hann starfaði hjá meðfram læknastörfum viðskiptavina með því að beina sjúklingum í viðskipti við fyrirtækið með smáskilaboðum. Persónuvernd birti útdrátt úr úrskurði sínum í málinu í dag en DV greindi fyrst frá. Málið tók stofnunin upp að eigin frumkvæði en niðurstaða hennar var að læknirinn hefði brotið í bága við persónuverndarlög. Embætti landlæknis hafði samkvæmt upplýsingum á vef Persónuverndar áður komist að þeirri niðurstöðu að læknirinn hafi ekki haft heimild til þessara uppflettinga í sjúkraskrám samkvæmt lögum. Persónuvernd komst að niðurstöðu í málinu 16. júlí síðastliðinn en birti ekki útdrátt úr úrskurði sínum fyrr en í dag. Viðkomandi læknir er ekki nafngreindur í útdrættinum né heldur það fyrirtæki sem hann starfaði fyrir. Læknirinn bar fyrir sig að vinnsla sjúkraskrárgagnanna hefði samrýmst persónuverndarlöggjöfinni og farið fram í umboði Landspítalans. Persónuvernd féllst ekki á það með hliðsjón af niðurstöðu embættis landlæknis um að lagaheimild hefði ekki staðið til umræddra uppflettinga í sjúkraksrám. Vinnslan var jafnframt ekki talin hafa farið fram með lögmætum hætti gagnvart hinum skráðu eða í málefnalegum tilgangi. Landspítalinn Persónuvernd