Sendi Albert inn á í hálfleik þegar útlitið var orðið svart Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 28. ágúst 2025 19:51 Albert Guðmundsson og félagar tryggðu sig inn í Sambandsdeildina í kvöld. EPA/CLAUDIO GIOVANNINI Albert Guðmundsson og félagar í ítalska félaginu Fiorentina verða með í aðalhluta Sambandsdeildarinnar en þeir máttu passa sig á heimavelli á móti úkraínska félaginu Polissya Zhytomyr í kvöld. Fiorentina vann 3-2 endurkomusigur í kvöld eftir að hafa grafið sér holu í upphafi leiks. Fiorentina vann fyrri leikinn 3-0 á útivelli og var því í frábærum málum. Þjálfari leyfði sér meðal annars það að byrja með Albert Guðmundsson á bekknum. Úkraínska liðið var aftur á móti ekki búið að gefast upp og var komið í 2-0 eftir aðeins fjórtán mínútna leik. Oleksandr Nazarenko skoraði fyrra markið á 2. mínútu og nafni hans Oleksandr Andrievsky það síðara á 14. mínútu. Albert kom inn á í hálfleik ásamt Robin Gosens sem annar lykilmaður liðsins. Flórensliðið gat þó ekki andað léttar fyrr en Dodo minnkaði muninn á 79. mínútu og Úkraínumennirnir þurftu aftur tvö mörk. Luca Ranieri jafnaði svo metin á 86. mínútu en Gosens lagði upp bæði mörkin. Edin Dzeko skoraði síðan þriðja markið þremur mínútum síðar. Það reyndist vera sigurmarkið í leiknum. Gísli Gottskálk Þórðarson og félagar í Lech Poznan misstu af Evrópudeildinni en verða með í Sambandsdeildinni. Lech Poznan vann Genk 2-1 á útivelli í kvöld en tapaði 6-3 samanlagt eftir stórtap í fyrri leiknum. Gísli Gottskálk byrjaði á bekknum en kom inn á sem varamaður í hálfleik. Evrópudeild UEFA Sambandsdeild Evrópu Mest lesið Uppgjörið: Ísland - Ísrael 71-83 | Skotin duttu ekki og EM byrjar á tapi Körfubolti Svona var drátturinn í Meistaradeild Evrópu Fótbolti „Ég biðst afsökunar“ Körfubolti Leik lokið: Virtus-Breiðablik 1-3 | Blikar lönduðu öllum milljónunum Fótbolti Sjáðu glaða Íslendinga hita upp í Katowice Körfubolti Fantasýn ræðir framtíð Wirtz: Blóðugur upp fyrir haus að pumpa í hann lífi Enski boltinn Amorim gagnrýndur fyrir að horfa ekki á vítakeppnina Enski boltinn Neyðarleg tölfræði Onana í vítakeppninni Enski boltinn Einkunnir á móti Ísrael: Máttum ekki við svona hauskúpuleik hjá Martin Körfubolti Daníel Tristan hélt upp á landsliðssætið með stæl Fótbolti Fleiri fréttir Chelsea búið að kaupa Garnacho Sendi Albert inn á í hálfleik þegar útlitið var orðið svart Leik lokið: Tindastóll-Víkingur 1-5 | Víkingskonur upp um þrjú sæti Uppgjörið: FH - Þróttur 3-0 | FH náði í þrjú mikilvæg stig með sigri gegn Þrótti Sverrir fagnaði á móti Loga Daníel Tristan hélt upp á landsliðssætið með stæl Í beinni: Virtus - Breiðablik | Sæti í Sambandsdeild í húfi Crystal Palace rétt slapp inn í Sambandsdeildina Elías Rafn hélt aftur hreinu og liðið flaug inn í Evrópudeildina Svona var drátturinn í Meistaradeild Evrópu Segja að þjálfari Hlínar hafi verið rekinn nokkrum dögum fyrir mót Hálfur milljarður og Evrópuleikir fram að jólum í húfi fyrir Blika Messi skaut Inter Miami í úrslitaleikinn Fantasýn: Varar fólk við Richarlison Annað sætið raunhæft markmið í undankeppni HM Neyðarleg tölfræði Onana í vítakeppninni Amorim gagnrýndur fyrir að horfa ekki á vítakeppnina Fantasýn ræðir framtíð Wirtz: Blóðugur upp fyrir haus að pumpa í hann lífi „Við vorum algjörlega týndir“ „Ég er ekki Hitler“ United banarnir drógust á móti Leeds bönunum Eitt vandræðalegasta kvöldið í sögu Manchester United Uppgjörið: Valur - Braga 1-3 | Valskonur töpuðu og mæta Ceciliu Rán og Karólínu Leu Amanda og félagar mæta Blikum Freyr stýrði Brann inn í riðlakeppni Evrópudeildarinnar með stæl Davíð Snær lagði upp mark í bikarsigri Isak gæti spilað fyrsta leikinn sinn á tímabilinu Diljá og Karólína skoruðu báðar Ísabella Sara lagði upp í Meistaradeild Evrópu Segir Daníel ekki líkan pabba sem leikmanni en hafi Guðjohnsen-svægið Sjá meira